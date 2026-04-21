Đà Nẵng ghi nhận thêm sản phẩm OCOP 5 sao

Trước đó, ngày 15/4, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương năm 2025 đã tổ chức phiên họp xem xét, đánh giá 91 sản phẩm đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau quá trình thẩm định, chấm điểm nghiêm ngặt, có 40 sản phẩm được đánh giá đáp ứng đầy đủ tiêu chí để đề xuất công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao. Trong danh sách này, bánh dừa nướng TOPCOCO của Đà Nẵng là một trong những đại diện tiêu biểu.

Sản phẩm bánh dừa nướng TOPCOCO của Đà Nẵng là 1 trong 40 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương chấm chọn đạt chuẩn sản phẩm OCOP 5 sao. Ảnh: V.N

Theo đại diện doanh nghiệp, hành trình để đạt được chứng nhận OCOP cấp quốc gia không hề ngắn. Quá trình hoàn thiện hồ sơ kéo dài gần hai năm, với nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của chương trình. Trong suốt quá trình này, doanh nghiệp nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Chúng tôi đã có gần 2 năm với nhiều lần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương. Vì vậy, sự công nhận hôm nay càng có ý nghĩa”, bà Ý Nhi chia sẻ.

Theo bà Nhi, chứng nhận OCOP 5 sao không đơn thuần là một danh hiệu mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục duy trì tiêu chuẩn, cải tiến quy trình và hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm OCOP Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Được biết, bánh dừa nướng TOPCOCO được sản xuất từ nguồn nguyên liệu địa phương, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Hiện sản phẩm đã đạt nhiều chứng nhận quan trọng như FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, FDA và Halal tạo lợi thế lớn trong hoạt động xuất khẩu.

Chị Mai Thị Ý Nhi giới thiệu về sản phẩm bánh dừa nướng TopCoCo. Ảnh: V.N

Hiện nay, sản phẩm bánh dừa nướng TOPCOCO đã có mặt tại gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu duy trì mức hai con số trong những năm gần đây.

Ở thị trường trong nước, sản phẩm được phân phối rộng rãi tại nhiều hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại và siêu thị lớn như WinMart, AEON, Lotte, GO!, MM Mega Market, cùng các chuỗi cửa hàng đặc sản tại Đà Nẵng, hệ thống sân bay và các kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc.

Việc một sản phẩm địa phương đạt chuẩn OCOP 5 sao không chỉ khẳng định chất lượng, mà còn cho thấy tiềm năng lớn của các doanh nghiệp Việt trong việc nâng tầm nông sản, thực phẩm chế biến góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.