Đà Nẵng: Hàng trăm đặc sản, sản phẩm OCOP sắp hội tụ tại Phiên chợ quê Hòa Vang

Tái hiện không gian chợ quê xưa giữa lòng Hòa Vang

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, phiên chợ sẽ khai mạc lúc 18h ngày 20/6/2026 tại khu vực chợ Túy Loan (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Sự kiện được tổ chức với chủ đề "Của nhà trồng, hương nội đồng – sạch từ gốc", hướng đến quảng bá nông sản sạch, sản phẩm OCOP và các đặc sản địa phương đến người tiêu dùng.

Phiên chợ quê Hòa Vang dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 20/6/2026 tại chợ Túy Loan, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, phiên chợ còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trong phát triển kinh tế đêm của địa phương, tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng cho người dân và du khách.

Ông Nguyện cho biết thêm, Phiên chợ sẽ quy tụ hàng chục hộ nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất cùng các đơn vị liên kết đến từ Hòa Vang và nhiều địa phương lân cận.

Phiên chợ quê Hòa Vang sẽ quy tụ hàng trăm sản phẩm là những đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu trên địa bàn xã Hòa Vang và các địa phương lân cận. Ảnh: T.H.

Nổi bật trong số đó là các sản phẩm OCOP và nông sản sạch như nấm các loại của Hợp tác xã Kim Thanh đạt OCOP 4 sao; rau ăn quả, rau ăn lá Túy Loan đạt OCOP 3 sao; rượu cần Phú Túc, mật ong rừng, rau thủy canh, trứng thảo mộc cùng nhiều nông sản an toàn khác.

Bên cạnh đó, khu vực thực phẩm chế biến sẽ giới thiệu các sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng miền Trung như bánh tráng Túy Loan, chả bò Yến Tiên, nước mắm truyền thống, dầu mè, dầu phụng ép thủ công, thịt heo ngâm mắm, trà rau mương và nhiều dòng sản phẩm khởi nghiệp nông thôn.

Các gian hàng sẽ được dựng bằng những vật liệu thân thiện môi trường như tre, nứa, gỗ và các sản phẩm tái chế. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, khu ẩm thực quê hứa hẹn thu hút đông đảo thực khách với các món ăn mang đậm bản sắc xứ Quảng – Đà như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh xèo, bánh bèo, bánh gói, bánh ít lá gai, bánh xu xê và các món chè dân dã.

Hướng tới phiên chợ xanh

Theo ông Nguyện, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là không gian thiết kế mang đậm nét làng quê truyền thống. Các gian hàng sẽ được dựng bằng những vật liệu thân thiện môi trường như tre, nứa, gỗ và các sản phẩm tái chế.

Cách bài trí hướng đến tái hiện hình ảnh chợ quê mộc mạc, gần gũi, nơi người mua không chỉ lựa chọn sản phẩm mà còn được trải nghiệm những giá trị văn hóa nông thôn đặc sắc.

Phiên chợ sẽ tái hiện lại không gian chợ quê xưa giữa lòng Hòa Vang. Ảnh: T.H.

Khách tham quan sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các hộ sản xuất, nghe chính người nông dân kể câu chuyện về quá trình làm ra sản phẩm, từ khâu gieo trồng, chăm sóc đến hành trình xây dựng thương hiệu OCOP.

"Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm tại phiên chợ không chỉ là hàng hóa mà còn là câu chuyện về quê hương, về sự cần cù và khát vọng nâng tầm nông sản địa phương", ông Nguyện chia sẻ.

Không chỉ quảng bá nông sản sạch, Phiên chợ quê Hòa Vang còn hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình chợ xanh thân thiện môi trường. Toàn bộ chương trình sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon thông thường. Thay vào đó, khách hàng được khuyến khích sử dụng túi giấy, túi phân hủy sinh học và các sản phẩm tái chế.

Song song với đó, nguồn hàng tham gia phiên chợ sẽ được kiểm soát theo tiêu chí an toàn, ưu tiên các sản phẩm hữu cơ, sinh học và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Những gian hàng tại phiên chợ là các sản phẩm hữu cơ và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ảnh: T.H.

“Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Hòa Vang theo hướng xanh, sạch, bền vững; đồng thời mở rộng đầu ra cho nông dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Với sự kết hợp giữa thương mại, văn hóa và du lịch trải nghiệm, Phiên chợ quê Hòa Vang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thường xuyên của người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần, góp phần lan tỏa giá trị nông sản và bản sắc vùng quê phía Tây Đà Nẵng...”, ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang nhấn mạnh.