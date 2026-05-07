Đà Nẵng: Hiệu quả từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, “đòn bẩy” cho Hòa Vang chuyển dịch kinh tế nông thôn

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân tiếp cận tài chính với lãi suất ưu đãi, mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao ý thức tự chủ, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo ghi nhận tại xã Hòa Vang, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa, quy mô lớn. Trong đó, tiêu biểu là mô hình kinh tế của anh Huỳnh Ngọc Nam (sinh năm 1987), trú tại thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Trang trại nuôi ốc bươu đen-ốc nhồi và cá diêu hồng của anh Huỳnh Ngọc Nam ở thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho thu nhập ổn định. Ảnh: T.H.

Đến thăm mô hình, được anh Nam cho biết: Năm 2020, nguồn vốn vay từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm của NHCSXH, anh đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại trên diện tích 4,5ha chủ yếu nuôi cá nước ngọt và ốc bưu.

Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi phù hợp, chú trọng chăm sóc và chủ động đầu ra, mô hình nuôi cá nước ngọt kết hợp nuôi ốc bươu của anh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện anh Nam sở hữu 5 ao nuôi, trong đó có 2 ao nuôi cá diêu hồng và 3 ao nuôi ốc bươu.

Có vốn ưu đãi của NHCSXH tiếp sức, anh Nam xây dựng được mô hình kinh tế trang trại. Ảnh: T.H.

Anh Nam chia sẻ thêm, để nâng cao thu nhập anh vay thêm vốn để phát triển thêm dịch vụ nấu ăn, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập và tạo thêm việc làm ổn định cho gia đình.

Với mô hình kinh tế trang trại, cộng với dịch vụ nấu ăn đã giúp gia đình anh Nam ổn định cuộc sống, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhờ đó, mà anh Nam đã xây dựng được nhà cửa, nuôi con ăn học.

Ông Lê Phú Nguyện - Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã thực sự trở thành điểm tựa quan trọng đối với người dân trên địa bàn xã Hòa Vang. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đã có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ốc bươu đen từ khi thả nuôi đến thu hoạch bán thương phẩm khoảng 4 tháng. Ảnh: T.H.

Trang trại của anh Nam với 5 ao nuôi, gồm 2 ao cá diêu hồng và 3 ao nuôi ốc bươu đen, tổng diện tích hơn 4ha. Ảnh: T.H.

Chính quyền địa phương đánh giá cao vai trò của NHCSXH trong việc đồng hành cùng người dân, triển khai kịp thời, đúng đối tượng và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Trong thời gian tới, xã Hòa Vang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngân hàng Chính sách xã hội để phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Vang cho biết: Thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm đã góp phần quan trọng trong việc hình thành và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả tại xã Hòa Vang nói riêng và các địa phương nói chung. Vốn vay ưu đãi là nguồn lực quan trọng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Sau khi hợp nhất, xã Hòa Vang có nhiều dư địa để phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp. Ảnh: T.H.

Trong cơ cấu dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Vang các chương trình phục vụ giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm chiếm tỷ trọng lớn. Cho vay hộ nghèo đạt 5.248 triệu đồng; hộ cận nghèo 1.816 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 1.542 triệu đồng. Đáng chú ý, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đạt 461.338 triệu đồng, trong đó 86.283 triệu đồng cho vay theo Nghị định 338/2025 từ ngày 01/01/2026 đã hỗ trợ nhiều lao động tại địa phương mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng di cư lao động tự do.

“Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Vang tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, gắn với định hướng phát triển các mô hình sản xuất kinh tế phù hợp sẽ là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, tạo sinh kế ổn định và từng bước cải thiện đời sống cho người dân...”. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hòa Vang.