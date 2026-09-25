Đà Nẵng: Hỗ trợ các chủ thể OCOP "lên sàn", livestream bán hàng thời công nghệ số

Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực tế, giúp các chủ thể bước đầu khai thác hiệu quả các kênh kinh doanh trực tuyến, chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản, đặc sản địa phương.



Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn đào tạo kỹ năng quảng bá, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử, kết hợp livestream bán hàng trên mạng xã hội năm 2026. Ảnh: V.H

Khác biệt hoàn toàn với các lớp tập huấn truyền thống nặng về lý thuyết, chương trình lần này chú trọng tính tương tác và dành phần lớn thời lượng cho học viên thực hành trực tiếp. Các chủ thể OCOP đã mang theo sản phẩm của đơn vị mình, sử dụng điện thoại thông minh, máy tính xách tay để tự tay xây dựng nội dung và bấm máy phát sóng trực tiếp ngay tại lớp học.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã hướng dẫn chi tiết cho học viên từ những bước cơ bản trên hành trình kinh doanh online, xây dựng và vận hành gian hàng, cách mở shop, đăng tải sản phẩm và quản lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok Shop.

Sản xuất hình ảnh, video về các tiêu chuẩn về hình ảnh trực quan; đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa việc sáng tạo nội dung, hình ảnh sản phẩm một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Chủ thể OCOP thực hành giới thiệu, quảng bá sản phẩm và livestream tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: V.H

Phần nội dung tạo được không khí sôi nổi và hào hứng nhất chính là thực hành livestream bán hàng. Ngay tại hội nghị, các chủ thể đã trực tiếp đưa sản phẩm lên bàn thực hành, tự tin giới thiệu đặc điểm, công dụng cũng như “kể câu chuyện” đặc trưng của sản phẩm trước ống kính.

Dưới sự chỉ dẫn “cầm tay chỉ việc” của giảng viên, học viên được hoàn thiện từ cách xây dựng kịch bản, sắp xếp bố cục sản phẩm, cho đến kỹ năng sử dụng giọng nói, biểu cảm, ngôn ngữ hình thể và nghệ thuật tương tác, giữ chân khách hàng trực tuyến.

Hoạt động thực chiến tại lớp đã giúp các học viên nhận diện rõ nét những yếu tố cốt lõi để vận hành một phiên livestream thu hút, từ khâu chuẩn bị không gian, ánh sáng cho đến cách truyền tải thông tin ngắn gọn, tạo độ tin cậy với người mua. Những kiến thức kỹ thuật số vốn xa lạ nay đã trở thành những kỹ năng mềm có thể ứng dụng ngay vào thực tế kinh doanh của từng cơ sở.

Các chủ thể OCOP thực hành tại buổi tập huấn. Ảnh: V.H

Trong bối cảnh việc mua sắm của người tiêu dùng ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường số, việc đưa sản phẩm OCOP tiếp cận các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội là bước đi tất yếu. Điều này không chỉ giúp các cơ sở mở thêm một kênh phân phối hiệu quả, giảm chi phí trung gian mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận trực tiếp khách hàng, nâng cao giá trị thương hiệu.

Theo đại diện Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, kế hoạch của chương trình tập huấn không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hướng tới trang bị kiến thức về thương mại điện tử xuyên biên giới. Thông qua đó, giúp các chủ thể có sự chuẩn bị bài bản về phương án kinh doanh, sản phẩm để tự tin tham gia vào sân chơi toàn cầu.

Việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất truyền thống sang tư duy kinh doanh số thông qua các chương trình tập huấn thực chiến là giải pháp căn cơ. Đây sẽ là bệ phóng quan trọng góp phần hỗ trợ sản phẩm OCOP Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng kênh tiêu thụ và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.