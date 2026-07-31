Đà Nẵng hỗ trợ tới 24 tháng tiền thuê nhà khi di dời 3 chung cư xuống cấp

Chiều 31/7, tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ di dời đối với người dân tại 3 khu chung cư thuộc tài sản công gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh. Ngoài hỗ trợ chi phí di dời, thành phố còn hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 24 tháng để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua, người đang thuê nhà ở theo hợp đồng hoặc theo văn bản bố trí sử dụng, giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhà ở thuộc tài sản công theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc người được quyền thừa kế nhà ở sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện di dời.

Đối với các trường hợp đang sử dụng nhà chung cư nhưng không thuộc nhóm đối tượng nêu trên, mức hỗ trợ là 7,5 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, thành phố dành thêm chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng yếu thế. Cụ thể, hộ nghèo; hộ gia đình có thành viên đứng tên trong hợp đồng thuê nhà là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hoặc người khuyết tật sẽ được hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân.

Khu chung cư Hoà Minh tại Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: D.B

Để bảo đảm chỗ ở trong thời gian chờ tái định cư, nghị quyết quy định trường hợp người dân tự thuê nhà sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng, tính từ thời điểm hộ gia đình, cá nhân bàn giao căn hộ cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đến khi được bố trí nhà ở tái định cư theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt.

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ ngân sách thành phố (chi thường xuyên).



Ba khu chung cư thuộc tài sản công gồm Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh được đưa vào sử dụng từ giai đoạn 2001-2002. Qua kiểm định chất lượng công trình, toàn bộ các khối nhà đều được xác định ở mức độ nguy hiểm cấp C, đã xuống cấp, cần thực hiện di dời, giải tỏa và phá dỡ theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng, sau khi hoàn thành di dời, khu đất chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường sẽ được quy hoạch xây dựng công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng và bãi đỗ xe; khu chung cư Thuận Phước được bố trí công viên và bãi đỗ xe; riêng khu chung cư Hòa Minh sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, góp phần bổ sung quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu an cư của người dân thành phố.