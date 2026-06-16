Đà Nẵng: Hoạt động tín dụng chính sách đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026

Hơn 225.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành thành phố Đà Nẵng, hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa quan trọng của người nghèo và các đối tượng yếu thế. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 34.500 lượt hộ dân tiếp cận vốn, góp phần tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cho biết: Đến ngày 15/6/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 16.186 tỷ đồng, tăng 1.253 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng 8,4%.

Quang cảnh đoàn công tác của NHCSXH Trung ương do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt 4.373 tỷ đồng, tăng 585 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là kết quả nổi bật cho thấy sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn mới.

Song song với việc tăng trưởng nguồn vốn, công tác giải ngân cũng được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 2.940 tỷ đồng với 34.563 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 16.138 tỷ đồng, tăng 1.241 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,33%. Hiện có hơn 225.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn còn dư nợ tại NHCSXH.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 23.800 lao động; hỗ trợ 216 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 41 người chấp hành xong án phạt tù và 2 người sau cai nghiện ma túy có việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, hàng nghìn hộ dân được hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hàng trăm hộ gia đình được tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội, xây dựng và cải tạo nhà ở.

Ông Chung cho biết thêm, một trong những điểm sáng của hoạt động tín dụng chính sách tại Đà Nẵng là chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững ở mức cao. Đến giữa tháng 6/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,11% tổng dư nợ; trong đó tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%, thuộc nhóm thấp trong hệ thống NHCSXH.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị với đoàn công tác. Ảnh: T.H.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng hiện quản lý địa bàn rộng gần 11.900 km² với hơn 3 triệu dân. Mặc dù quy mô địa bàn tăng mạnh nhưng hoạt động tín dụng chính sách vẫn được duy trì thông suốt tại 280 điểm giao dịch xã, phường trên toàn thành phố.

"Ngay sau khi sáp nhập, Chi nhánh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động bình thường tại tất cả các điểm giao dịch xã, bảo đảm người dân không bị gián đoạn trong việc tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách. Chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố...", ông Chung nói.

Mở rộng vốn vay cho đối tượng chính sách

Ông Chung cho biết, thời gian tới Chi nhánh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố, mở rộng các chương trình tín dụng đặc thù dành cho cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người sau cai nghiện ma túy, lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các đối tượng chính sách khác.

"Chi nhánh phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 16.537 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,04%, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác rà soát, sắp xếp lại Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn sau khi sắp xếp Thôn, Tổ dân phố trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Chung nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, tín dụng chính sách xã hội tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: T.H.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả; kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và định hướng đến năm 2030, Tổng Giám đốc NHCSXH chỉ đạo Chi nhánh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng quản trị NHCSXH, Thành ủy, UBND thành phố và Ban đại diện HĐQT thành phố tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên vốn cho các chương trình tín dụng chính sách trọng tâm, đặc thù của địa phương và tăng trưởng dư nợ các xã miền núi; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, chất lượng tín dụng, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng năm 2026 và định hướng đến năm 2030.