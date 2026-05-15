Đà Nẵng: Hơn 400 sản phẩm OCOP quảng bá tại phía Nam thành phố

Quy tụ hơn 400 sản phẩm OCOP chất lượng cao…

Sự kiện năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 chủ thể với khoảng 120 gian hàng, trưng bày hơn 400 sản phẩm OCOP đặc trưng. Tất cả các sản phẩm tham gia quảng bá đều đã được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, còn hiệu lực chứng nhận và đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nghiêm ngặt theo quy định.

Lãnh đạo tham quan các gian hàng OCOP tại sự kiện

Hoạt động này nhằm mục đích quảng bá mạnh mẽ hình ảnh sản phẩm OCOP Đà Nẵng đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự kiện tạo cầu nối trực tiếp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận với các nhà phân phối, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại. Qua đó, các chủ thể có cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao giá trị cạnh tranh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử để phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng khẳng định, chương trình OCOP thời gian qua đã chứng minh vai trò cốt lõi trong việc nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân dựa trên các lợi thế đặc trưng.

Chiều ngày 15/5, tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai mạc sự kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2026

“Đà Nẵng hiện có nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu từng bước khẳng định thương hiệu. Đặc biệt, trong năm 2026, thành phố có thêm 2 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp Quốc gia, nâng tổng số sản phẩm 5 sao toàn thành phố lên 4 sản phẩm. Đây là kết quả từ nỗ lực đổi mới không ngừng của các doanh nghiệp”, đại diện sở NN&MT nhấn mạnh

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu thành phố triển khai chương trình OCOP gắn liền với văn hóa địa phương, du lịch; đồng thời hỗ trợ các chủ thể về chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện bao bì nhãn hiệu.

Thêm 2 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp Quốc gia

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia.

Thừa ủy quyền và thực hiện Quyết định số 1440/QĐ-BNNMT ngày 21/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2025, ban tổ chức đã trao chứng nhận 5 sao cho 2 sản phẩm đó là, bánh dừa nướng mè TOPCOCO và bánh dừa nướng đậu phộng TOPCOCO. Cả hai sản phẩm xuất sắc này đều thuộc Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Sản phẩm OCOP của xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng tham gia tại sự kiện

Theo báo cáo mới nhất, tính đến tháng 5/2026 toàn thành phố Đà Nẵng có 473 sản phẩm OCOP được công nhận còn hạn, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 78 sản phẩm đạt 4 sao, 391 sản phẩm đạt 3 sao. Cơ cấu sản phẩm tập trung chủ yếu ở nhóm thực phẩm; ngoài ra còn có các nhóm đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, điểm du lịch.

Một số sản phẩm OCOP tiêu biểu như, MITRI TEA Trà sâm Ngọc Linh, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Saphraton, Bánh dừa nướng Quý Thu, Tiêu Tiên Phước, Cá đét khô tẩm gia vị, Tinh dầu quế Trà My Minh Phúc, Thanh gạo lứt hạt và rong biển, Bánh khô mè đen gạo lứt, Bánh dừa nướng TOPCOCO…

Những sản phẩm OCOP có thể khai thác trong hoạt động du lịch, xúc tiến thương mại và tiêu dùng của khách du lịch gồm các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chế biến sâu, quà tặng, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và sản phẩm gắn với bản sắc địa phương như, đĩa đá ngọc chạm các cầu tại Đà Nẵng, nước mắm Nam Ô - Hương làng cổ, quật sấy sợi Phúc Nguyễn, đèn lồng Hội An (Đèn lồng Dé Lantana), rượu vang lòn bon, gạo tím than lò gạch cũ, bộ sản phẩm gốc tre mỹ nghệ Phước Lộc Thọ - Phương Đỏ...