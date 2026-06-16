Đà Nẵng: Hơn 49,5 tỷ đồng gia cố kè và trồng rừng phòng hộ ven biển ở phường Quảng Phú

Ngày 16/6, nguồn tin cho biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức phê duyệt dự án gia cố kè và trồng rừng phòng hộ ven biển xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng)

Dự án được triển khai nhằm chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp.

UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức phê duyệt dự án gia cố kè và trồng rừng phòng hộ ven biển xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (nay là phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng). Trong ảnh, mùa mưa lũ năm 2025 đã làm một đoạn đường thuộc biển Tam Thanh bị sạt lở, lãnh đạo phường Quảng Phú kiểm tra khẩn cấp. Ảnh: CTV

Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ tập trung triển khai hai hạng mục cốt lõi, trong đó gồm hạ tầng kiên cố, sẽ tiến hành sửa chữa, gia cố tổng cộng 2,984 km hệ thống kè ven biển hiện có nhằm nâng cao năng lực chắn sóng.

Đối với hạ tầng tự nhiên là trồng mới và trồng bổ sung khoảng 14ha rừng phòng hộ ven biển, tạo chiều sâu cho phòng tuyến tự nhiên.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 49,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc Hiệp định Chuyển đổi nợ Việt Nam – Italia đóng vai trò chủ lực với hơn 40,2 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 9,3 tỷ đồng được đối ứng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố Đà Nẵng.

Dự án có lộ trình thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư.

Mục tiêu chiến lược của dự án là hình thành một lớp tường chắn tự nhiên kéo dài, kết hợp linh hoạt giữa giải pháp công trình kè cứng và trồng rừng phòng hộ ven biển. Hệ thống này sẽ tối ưu hóa khả năng chống xói lở, ngăn chặn triệt để hiện tượng xâm nhập mặn và làn sóng nước biển xâm thực sâu vào đất liền khi có bão lớn.

Bên cạnh việc giảm thiểu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng, dự án còn hướng đến việc phục hồi, bảo vệ hệ sinh thái ven biển bằng các biện pháp dựa vào thiên nhiên. Qua đó, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc sống, tài sản và nơi cư trú của cộng đồng dân cư phía trong.

Đặc biệt, việc khôi phục vành đai xanh ven biển này cũng mở ra cơ hội phát triển các mô hình kinh tế bền vững, tạo thêm sinh kế lâu dài và ổn định cho người dân địa phương tại khu vực dự án.