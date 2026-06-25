Đà Nẵng hướng tới trung tâm kinh tế biển xanh, khai thác hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo

Diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên biển, đồng thời bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng khẳng định biển và hải đảo Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Hải

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội phát triển, tài nguyên biển đang phải đối mặt với nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng khai thác quá mức. Điều này đòi hỏi các địa phương ven biển phải đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đối với Đà Nẵng, biển không chỉ là lợi thế tự nhiên mà còn là không gian phát triển chiến lược, tạo động lực tăng trưởng cho thành phố. Những năm qua, Đà Nẵng kiên định định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Quang cảnh Diễn đàn “Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam”. Ảnh: Quốc Tuấn.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển được triển khai đồng bộ thông qua nhiều chương trình bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái, kiểm soát ô nhiễm và phát triển du lịch xanh. Các giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, cùng với việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, thành phố đang tập trung đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, dịch vụ hàng hải và kinh tế biển xanh của khu vực trong thời gian tới.

Đà Nẵng luôn kiên định quan điểm phát triển từ biển nhưng không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: V.N.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên biển. Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển du lịch sinh thái biển gắn với bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven biển.

Ban tổ chức kỳ vọng những nội dung được trao đổi tại diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh và bền vững của Việt Nam.