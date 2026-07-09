Đà Nẵng hút hơn 1,22 tỷ USD vốn Nhật Bản, nhiều "ông lớn" tài chính muốn đầu tư

Hội nghị là diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về đầu tư tại thành phố với hơn 300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 1,22 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn của nhà đầu tư Nhật Bản đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng.

Hội nghị là diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Đà Nẵng và các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: Viết Niệm

Trong lĩnh vực du lịch, Nhật Bản tiếp tục là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng với khoảng 264.000 lượt khách trong năm 2025. Hai đường bay thẳng Narita - Đà Nẵng và Osaka - Đà Nẵng đang tạo động lực thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Thành phố ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao; đồng thời đẩy mạnh xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, phát triển hệ thống logistics và hạ tầng hiện đại, tạo động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tháng 4/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch xúc tiến hợp tác với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2026 - 2030, tập trung tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức của hai nước, đồng thời thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác mang ý nghĩa chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Nhật Bản hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu về đầu tư tại thành phố với hơn 300 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trên 1,22 tỷ USD. Ảnh: Viết Niệm

Tại hội nghị, ông Ito Naoki Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đại sứ Nhật Bản cho biết hiện có khoảng 2.700 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến tiềm năng phát triển của Đà Nẵng. Ông nhấn mạnh, việc duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do.

Đáng chú ý, ông Ito Naoki cho biết các tổ chức tài chính lớn của Nhật Bản như Ngân hàng Mitsubishi UFJ (MUFG), Daiwa Corporate Investment và DCP đang dành sự quan tâm đặc biệt đến Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng và kỳ vọng sẽ tham gia vào quá trình phát triển trung tâm trong thời gian tới.

Ông Nozaki, Tổng Giám đốc Ngân hàng MUFG tại Việt Nam, cho biết MUFG là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản với mạng lưới hoạt động tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, MUFG là đối tác chiến lược của VietinBank từ năm 2013 và kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đại sứ Nhật Bản cho biết hiện có khoảng 2.700 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến tiềm năng phát triển của Đà Nẵng. Ảnh: Viết Niệm

Theo ông Nozaki, với hệ sinh thái tài chính toàn cầu và mạng lưới khách hàng rộng lớn tại Nhật Bản và châu Á, MUFG có thể đóng vai trò cầu nối, thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư đến với Đà Nẵng.

Khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy 57% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng hoạt động trong một đến hai năm tới - tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp Nhật Bản đang ngày càng quan tâm đến công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và dịch vụ tài chính.

Đại diện MUFG cũng kiến nghị Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Trung tâm Tài chính quốc tế theo hướng tạo điều kiện cho nhiều tổ chức tài chính quốc tế tham gia, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư vào thành phố.