Đà Nẵng: KCN Nam Thăng Bình tiếp tục khởi công 3 hạng mục công trình với nguồn vốn 1.098 tỷ đồng

Dự án phân khu B - KCN Nam Thăng Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng quy mô 346ha, tọa lạc tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư đạt 4.043 tỷ đồng. Trước đó, dự án đã chính thức khởi công phân kỳ 1 vào ngày 19/12/2025 và đến nay đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng nền tảng.

Sáng ngày 29/8, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, khởi công xây dựng nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2. Ảnh: T.H

Tiếp nối thành công đó, phân kỳ 2 được triển khai với 3 hạng mục công trình trọng điểm có tổng nguồn vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng, bao gồm Khu Nhà xưởng cho thuê quy mô rộng 18 ha với tổng vốn đầu tư 670 tỷ đồng; nhà máy xử lý nước thải với công suất đạt 4.200 m³/ngày đêm, nguồn vốn 160 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 với diện tích triển khai 29,5ha với nguồn vốn 268 tỷ đồng.

Phân kỳ 2 của KCN Nam Thăng Bình được triển khai với 3 hạng mục công trình trọng điểm có tổng nguồn vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Việc đồng loạt bấm nút khởi công 3 hạng mục chiến lược này là minh chứng sinh động cho cam kết đầu tư bài bản, lâu dài và bền vững của doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần quyết tâm và tính chủ động của chủ đầu tư. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ thủ tục pháp lý, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho đến những biến động chung của nền kinh tế, nhà đầu tư đã kiên định mục tiêu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn tất các điều kiện chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: T.H

“Đây không chỉ đơn thuần là việc khởi công một công trình xây dựng, mà là mốc đột phá quan trọng để cụ thể hóa mô hình Khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Dự án hứa hẹn sẽ tạo ra mặt bằng nhà xưởng sản xuất chuẩn mực, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có thương hiệu toàn cầu, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn cho ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương”, ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.

Khu Công nghiệp Nam Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng đang dần hoàn thành phân kỳ 1, nay tiếp tục khởi công phân kỳ 2. Ảnh: T.H

Dù đạt được những kết quả khởi đầu rất đáng ghi nhận, lãnh đạo thành phố nhìn nhận chặng đường phía trước để đưa toàn bộ 8 phân kỳ của dự án quy mô 346ha đi vào hoạt động đồng bộ vẫn còn khối lượng công việc rất lớn.

Với tinh thần quyết liệt “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả đo đếm được”, ông Phan Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực tài chính, con người và trang thiết bị hiện đại để thi công triển khai dự án. Mục tiêu đề ra là bảo đảm hoàn thiện hạ tầng phân kỳ 1 và đưa các hạng mục mới khởi công về đích đúng hoặc vượt tiến độ.

Đồng thời, chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện đúng mô hình KCN sinh thái, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và cây xanh cảnh quan đạt tiêu chuẩn quốc tế; luôn đặt chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên cấp độ ưu tiên hàng đầu...