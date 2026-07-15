Đà Nẵng kết nối "4 nhà", thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp từ liên kết "4 nhà"

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, UBND phường Hòa Khánh phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 với chủ đề "Đầu tư Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp – Quốc tế".

Ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 chủ trì buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền về sự kiện. Ảnh: T.H.

Diễn đàn sẽ diễn ra lúc 13 giờ 30 ngày 16/7/2026, tại Khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa (TP Đà Nẵng), với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng, các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học cùng đông đảo cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, diễn đàn được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hợp tác và chia sẻ nguồn lực trong phát triển đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của chương trình là mô hình liên kết "4 nhà" gồm Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp – Quốc tế, hướng tới thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế số.

Với lợi thế là khu vực tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp và trung tâm công nghệ của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, Hòa Khánh được đánh giá có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành đầu mối kết nối giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Ông Huỳnh Anh Vũ - Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh thông tin đến các cơ quan báo chí về chuỗi hoạt động tại Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026. Ảnh: T.H.

Thông qua diễn đàn, địa phương kỳ vọng sẽ mở rộng mạng lưới hợp tác, thu hút thêm các nguồn lực đầu tư, đồng hành cùng các ý tưởng và dự án khởi nghiệp tiềm năng, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế số của thành phố.

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi nhiều nội dung quan trọng như hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong giai đoạn mới; giải pháp huy động nguồn lực đầu tư; vai trò của chính quyền địa phương trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối giữa các dự án khởi nghiệp với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 do UBND phường Hòa Khánh phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 16/7/2026, tại Khu nghỉ dưỡng Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa (TP Đà Nẵng). Ảnh: H.K.

Chương trình gồm ba phiên đối thoại chuyên đề: "Khởi nghiệp - Đầu tư - Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Quốc tế"; "Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp từ chính quyền cơ sở" và "Chia sẻ kinh nghiệm, kiến tạo hợp tác và Chương trình hành động".

Thông qua các tham luận và tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý sẽ phân tích xu hướng khởi nghiệp trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân, giới học thuật và các đối tác quốc tế.

Mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư cho startup

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của diễn đàn là Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ mở rộng mối liên kết giữa chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế, tạo nền tảng để triển khai nhiều chương trình, dự án cụ thể sau diễn đàn.

Đà Nẵng có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư cho các startup. Ảnh: T.H.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đưa ra thông điệp "One Commitment – Một cam kết", mong muốn mỗi đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức tham dự sẽ mang đến ít nhất một cam kết hành động, một sáng kiến hoặc một cơ hội hợp tác mới nhằm góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Song song với các phiên thảo luận chuyên môn, diễn đàn còn tổ chức chương trình Business Networking & Startup Showcase, tạo không gian để các doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế giới thiệu sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh, đồng thời tìm kiếm đối tác, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.

Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia – Hòa Khánh 2026 không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm, mà còn hướng tới tạo ra những kết nối thực chất giữa các dự án khởi nghiệp với nhà đầu tư, giữa kết quả nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp, giữa nguồn nhân lực với thị trường lao động và giữa tiềm năng của địa phương với các nguồn lực phát triển trong nước và quốc tế.

Qua đó, sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở, liên kết và hội nhập; tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng và lan tỏa những giá trị hợp tác đến khu vực miền Trung.