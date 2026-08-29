Đà Nẵng: Khai mạc Chợ quê Lộc Yên với hàng chục gian hàng sản phẩm OCOP

Chợ quê Lộc Yên năm nay có 19 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 15 thôn trên địa bàn xã Thạnh Bình. Ngoài ra, chợ còn có 4 gian hàng đến từ các địa phương Tiên Phước, Sơn Cẩm Hà, Lãnh Ngọc và phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng, mang đậm dấu ấn của từng vùng quê, từ nông sản, thực phẩm chế biến, các món ăn truyền thống đến sản phẩm OCOP và những sản vật đặc trưng của địa phương.

Chợ quê Lộc Yên và chuỗi sự kiện Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V đã chính thức khai mạc tại làng cổ Lộc Yên. Ảnh: N.H

Ông Trần Quốc Thương (khách tham quan) cho biết, không gian chợ quê được tổ chức trong khuôn viên làng cổ Lộc Yên tạo cảm giác gần gũi, giúp du khách vừa tham quan cảnh quan, vừa thưởng thức và tìm hiểu các sản vật địa phương.

“Tôi rất thích không khí ở Chợ quê Lộc Yên. Các sản phẩm được trưng bày khá phong phú, nhiều món ăn và sản vật mang đậm hương vị quê nhà. Những hoạt động như thế này giúp du khách hiểu hơn về văn hóa, đời sống của người dân Lộc Yên và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ khi đến đây”, ông Thương chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo du khách đã đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm các hoạt động tại chợ. Không khí mua bán, giao lưu diễn ra sôi nổi giữa không gian làng cổ, tạo nên sắc màu riêng cho Hội làng Lộc Yên năm nay.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình Trần Ngọc Tài tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng của xã tham gia Chợ quê Lộc Yên. Ảnh: N.H

Theo ông Phan Hồng Phát - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm để thu hút du khách.

“Thông qua Hội làng, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị đặc trưng của Lộc Yên, từ không gian làng cổ, nhà cổ, ẩm thực, sản vật đến các nghề truyền thống và những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là dịp để người dân trực tiếp tham gia, giới thiệu sản phẩm và cùng chung tay xây dựng điểm đến du lịch Lộc Yên”, ông Phát cho biết.

Các gian hàng sản phẩm OCOP của xã Thạnh Bình tham gia Chợ quê Lộc Yên. Ảnh: N.H

Diễn ra từ ngày 29 đến 31/8, Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và du lịch như, trưng bày ảnh “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Một đời vì nước, một lòng vì dân”; Lộc Yên sắc màu tuổi thơ; Food Tour Lộc Yên - Hương quê; trình diễn, trải nghiệm nghề làm bánh truyền thống; vui hội dân gian và các trò chơi gắn với tuổi thơ, văn hóa làng quê.

Trong chuỗi sự kiện Hội làng Lộc Yên - Thạnh Bình lần thứ V có Hội thi Mỹ thuật thiếu nhi năm 2026. Ảnh: N.H

Du khách còn có thể tham quan nhà cổ, trải nghiệm bàn xoay, tham gia Workshop “Nghệ thuật từ mo cau”, xem trình diễn tráng mì lá, viết thư pháp, Cooking Workshop bánh xèo Lộc Yên; khám phá Tinh hoa Trầm cảnh Lộc Yên; trải nghiệm Làng Yên Retreat; ký họa trên đá, trên gỗ; chinh phục Hang Dơi; tham gia lễ cúng tiền hiền - hậu hiền, thi trình diễn trang phục mo cau, tọa đàm định hướng và cơ hội hợp tác phát triển du lịch Lộc Yên và Hội thi Ẩm thực dân gian “Hương sắc Lộc Yên”.

Xã Thạnh Bình có nhiều loại trái cây nổi tiếng, quý giá như sầu riêng, măng cụt... Ảnh: T.B

“Chúng tôi kỳ vọng chuỗi hoạt động lần này sẽ tạo được sức lan tỏa, để Lộc Yên không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn trở thành một điểm đến có nhiều trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Về lâu dài, địa phương sẽ tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng, người dân và các đơn vị để từng bước xây dựng du lịch Lộc Yên theo hướng bền vững”, ông Phan Hồng Phát nói.