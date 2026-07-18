Đà Nẵng: Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2026 với 120 gian hàng

Hội chợ diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19/7), quy tụ 120 gian hàng với hàng trăm sản phẩm đến từ các HTX, tổ hợp tác và đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Sự kiện mang đến không gian mua sắm đa dạng với các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm truyền thống và sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo.

Đà Nẵng chính thức khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2026 với 120 gian hàng. Ảnh: HTX

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, Đà Nẵng hiện là trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ và du lịch trọng điểm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là đầu mối giao thương, xúc tiến thương mại quan trọng. Lợi thế này giúp các HTX, tổ hợp tác dễ dàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tuy nhiên, bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết cho khu vực kinh tế tập thể. Các HTX buộc phải đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường, từ đó xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã, kết nối cung - cầu năm 2026 Đà Nẵng diễn ra trong 3 ngày (từ 17 - 19/7). Ảnh: HTX

“Thành phố Đà Nẵng và Liên minh HTX thành phố luôn quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường...”, ông Trung khẳng định.

Cũng theo ông Đoàn Ngọc Trung, hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã, kết nối cung - cầu năm 2026 năm nay diễn ra đúng vào thời điểm Đà Nẵng đang tích cực triển khai Tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Sự kiện góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc ủng hộ sản phẩm nội địa, đồng thời tạo động lực để các HTX không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng tham dự và tham quan các gian hàng sản phẩm OCOP tại hội chợ. Ảnh: HTX

“Được khởi động từ năm 2024, đến nay hội chợ đã trở thành hoạt động thường niên của Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng.

Qua 3 năm tổ chức, sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể trong việc quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, cụ thể hóa các chủ trương của đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể.

Với quy mô 120 gian hàng phong phú, ban tổ chức kỳ vọng hội chợ năm 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách cơ hội tiếp cận, lựa chọn các sản phẩm chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và mang đậm dấu ấn của các HTX…”, ông Trung cho biết.