Đà Nẵng: Khai mạc Phiên giao dịch việc làm phường Tam Kỳ năm 2026 với hơn 14.000 cơ hội nghề nghiệp

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ khẳng định, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng nay 25/7, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Phiên giao dịch việc làm. Ảnh: T.H

Trong bối cảnh thị trường lao động chuyển biến tích cực, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao ở các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch và công nghệ. Ngược lại, người lao động cũng cần tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống để tìm việc làm phù hợp với năng lực.

Ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ phát biểu khai mạc. Ảnh: T.H

Do đó, UBND phường Tam Kỳ đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên giao dịch này nhằm tạo môi trường kết nối trực tiếp, hiệu quả. Đồng thời, chương trình cũng lồng ghép hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, xuất khẩu lao động và phổ biến các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng trao tặng chứng nhận cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng việc làm tại địa phương. Ảnh: T.H

Phiên giao dịch việc làm năm nay ghi nhận sự đồng hành của 16 doanh nghiệp tuyển dụng lớn, mang đến hơn 14.000 vị trí việc làm trong nước và quốc tế. Các vị trí tuyển dụng trải dài trên nhiều lĩnh vực hot như, sản xuất, may mặc, điện tử, thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, du lịch, nhà hàng - khách sạn và đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Sự kiện là cơ hội vàng để người lao động được tư vấn hướng nghiệp, phỏng vấn và nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp. Về phía các doanh nghiệp, đây là dịp để quảng bá hình ảnh, giới thiệu môi trường làm việc và chủ động săn đón nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người dân đến tham gia, đăng ký tuyển dụng việc làm tại Phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại phường Tam Kỳ. Ảnh: T.H

Để ngày hội đạt hiệu quả tối ưu, lãnh đạo UBND phường Tam Kỳ yêu cầu các doanh nghiệp bố trí cán bộ tư vấn rõ ràng, công khai minh bạch về mức lương, chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc. Phía người lao động được khuyến khích chủ động tìm hiểu, thẳng thắn trao đổi nguyện vọng để tìm kiếm công việc ổn định, lâu dài.

“Thông qua hoạt động hôm nay sẽ có nhiều người lao động tìm được việc làm phù hợp, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường…”, ông Bùi Tấn Công nhấn mạnh.