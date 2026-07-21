Đà Nẵng: Khai phá tiềm năng, kiến tạo động lực phát triển xanh và bền vững của xã Tam Mỹ

Xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, có tổng diện tích 173,14km2, với độ che phủ rừng lên đến 70,6%. Thời gian qua, xã Tam Mỹ tìm cách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tìm kiếm mô hình đột phá để tối ưu hóa liên kết chuỗi giá trị từ nông nghiệp thông minh, cây dược liệu công nghệ cao đến du lịch cộng đồng để phát triển kinh tế.

Ngày 21/7, Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp cùng Đảng ủy xã Tam Mỹ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “đánh giá tiềm năng, lợi thế để xác định động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội xã Tam Mỹ trong giai đoạn mới”. Ảnh: Minh An

Hội thảo khoa học quốc gia lần này đã có tổng cộng 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, học viện, các chuyên gia kinh tế và các nhà lãnh đạo quản lý trên phạm vi toàn quốc. Ban biên tập đã lựa chọn được 35 bài in trong kỷ yếu và đưa vào chương trình thảo luận.

Toàn bộ nội dung được chia thành ba nhóm chủ đề, gồm nhóm chủ đề thứ nhất tập trung vào việc phát triển nguồn lực con người, tinh gọn bộ máy và nâng cao năng lực thực thi hiệu quả tại địa phương; nhóm thứ hai đi sâu vào hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và kinh tế xanh mang lại nhiều phát hiện thực địa có giá trị khoa học cao và nhóm thứ ba mang tính thực chiến cao khi tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng chuyển đổi số…

Ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ phát biểu khai mạc tại hội thảo. Ảnh: Minh An

Ông Bùi Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ cho biết, điều Tam Mỹ cần hôm nay không phải chỉ là nhận diện thêm những tiềm năng vốn đã hiện hữu, mà quan trọng hơn là tìm ra con đường để biến những tiềm năng ấy thành lợi thế cạnh tranh; biến tài nguyên thành giá trị; biến khát vọng phát triển thành những chương trình hành động khả thi và bền vững.

“Đó là câu hỏi lớn mà địa phương mong muốn được các nhà khoa học cùng chung tay giải đáp. Chúng tôi kỳ vọng hội thảo sẽ tập trung trao đổi, làm sáng tỏ một số vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Đó là mô hình phát triển nào phù hợp nhất đối với Tam Mỹ trong giai đoạn mới và đâu là những động lực tăng trưởng có khả năng tạo sức lan tỏa lâu dài.

Và làm thế nào để nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế xanh trở thành những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Cơ chế, chính sách nào cần được kiến nghị để thu hút đầu tư, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Đặc biệt, làm thế nào để người dân thực sự trở thành chủ thể, là trung tâm và là người trực tiếp thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Chúng tôi luôn quan niệm rằng, phát triển không phải là khai thác nhiều hơn, mà là tạo ra nhiều giá trị hơn. Không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc. Không phải chỉ phát triển cho hôm nay, mà phải tạo dựng nền tảng cho nhiều thế hệ mai sau.

Vì vậy, Tam Mỹ xác định khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực sẽ là những động lực quan trọng để kiến tạo tương lai; chính quyền phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đồng hành và kiến tạo phát triển…”, ông Bùi Văn Hoàng nhấn mạnh.

Thời gian qua xã Tam Mỹ liên tục tổ chức nhiều sự kiện, hội chợ nông sản kết nối nhằm giúp quảng bá hình ảnh Tam Mỹ và nông sản của bà con nông dân đến với khách hàng. Ảnh: Tam Mỹ

Ông Bùi Văn Hoàng cho biết thêm, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho chặng đường phát triển lâu dài của địa phương.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, giàu tính phản biện và có giá trị thực tiễn từ quý vị đại biểu, các nhà khoa học để cùng chung tay xây dựng Tam Mỹ trở thành một vùng quê đáng sống, phát triển xanh, bền vững, giàu bản sắc; từng bước trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng trong tương lai...

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Minh An

Báo cáo đề dẫn hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam cho biết, xã Tam Mỹ có địa bàn rộng nhưng kinh tế hộ gia đình vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Đặc biệt, định hướng phát triển thành vùng kinh tế xanh, bền vững mà không đánh đổi môi trường sinh thái…

Chính những điều đó là những rào cản đến sự phát triển của địa phương. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học quy mô quốc gia ngay tại địa bàn là yêu cầu khách quan nhằm cung cấp các luận cứ khoa học độc lập để khơi thông các điểm nghẽn, xác định động lực phát triển cho xã Tam Mỹ giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội thảo, xã Tam Mỹ đã khai mạc chợ phiên Tam Mỹ và nhiều đơn vị đã trao hỗ trợ cho xã Tam Mỹ và bà con nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Tam Mỹ

“Các nhóm vấn đề tập trung giải quyết mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế ngắn hạn và bảo tồn bền vững dài hạn, tìm kiếm cơ chế chính sách nhằm biến tài nguyên sinh thái thành tài sản kinh tế thông qua các mô hình kinh tế xanh.

Thiết lập mối liên kết trong nền kinh tế số, xác định các cơ chế hỗ trợ từ chính quyền để chuyển giao công nghệ như” trí tuệ nhân tạo, Blockchain… cho nông dân; tạo bước đột phá về tư duy và năng lực của nguồn nhân lực tại chỗ, bứt phá thể chế trong mô hình liên kết giữa các trường nghề với doanh nghiệp và chính quyền, nhất là tìm cách “tri thức hóa” người nông dân để biến họ thành những công nhân nông nghiệp và chuyên gia du lịch cộng đồng có đủ năng lực làm chủ công nghệ”, bà Vũ Thị Phương Anh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh An

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, các nghiên cứu, báo cáo tại hội thảo đã tập trung vào việc đánh giá sâu sắc các tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên của xã Tam Mỹ như hố Giang Thơm, hố Rinh, thác Bà, núi Chúa...

Đặc biệt là việc đề xuất các giải pháp phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo tồn đàn Voọc chà vá chân xám ở núi Hòn Dồ. Đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với tầm nhìn chiến lược của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời phân tích thực trạng hoạt động của bộ máy hành chính tại xã Tam Mỹ hiện nay, chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới…