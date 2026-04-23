Nhịp sống miền Trung

Đà Nẵng: Khánh thành tòa nhà Zeta mô hình trường học thông minh, hướng tới giáo dục xanh

Viết Niệm
23/04/2026 17:37 GMT +7
Ngày 23/4, tại TP. Đà Nẵng, Tập đoàn FPT tổ chức lễ khánh thành Tòa nhà Zeta công trình được xây dựng theo chuẩn mực giáo dục xanh và mô hình trường học thông minh thuộc hệ thống Trường liên cấp FPT.

Tòa nhà Zeta được xây dựng trên diện tích hơn 8.400m2, gồm 106 phòng học và phòng chức năng, vận hành theo mô hình Smart School 4.0. Công trình được đầu tư hệ thống phòng Lab Robotics & AI, tổ hợp STEAM - Tin học, cùng các không gian nghệ thuật và thể chất hiện đại, góp phần tạo môi trường học tập toàn diện cho học sinh phát triển cả về tư duy, kỹ năng và thể lực.

Đại biểu cắt băng khánh thành Tòa nhà Zeta. Ảnh: V.N

Không chỉ chú trọng công nghệ, Zeta còn theo đuổi định hướng kiến trúc xanh với thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên, tăng cường thông gió, tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Đây là cơ sở thứ 3 của FPT School Đà Nẵng đi vào vận hành, nâng tổng quy mô đào tạo lên khoảng 7.000 học sinh. Việc đưa vào sử dụng công trình mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy định hướng giáo dục gắn với công nghệ, trải nghiệm và trách nhiệm xã hội, qua đó đào tạo thế hệ học sinh có năng lực hội nhập trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Minh Thành Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết, bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành giáo dục thành phố mong muốn lãnh đạo nhà trường, thầy cô và phụ huynh tiếp tục đồng hành cùng học sinh. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và các mối quan hệ xã hội, góp phần phát triển giáo dục toàn diện theo định hướng của thành phố.

