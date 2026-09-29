



Đà Nẵng làm gì để đạt mục tiêu 2 triệu khách du lịch khu vực phía Nam?

UBND TP.Đà Nẵng vừa có Kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam thành phố. Trong đó, Đà Nẵng xác định khu vực phía Nam không chỉ là vùng phụ trợ mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch thành phố.

Mục tiêu đặt ra là thu hút từ 1,5 đến 2 triệu lượt khách vào năm 2030, đồng thời hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, có khả năng cạnh tranh và bổ trợ cho các trung tâm du lịch hiện hữu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND TP.Đà Nẵng tập trung khai thác lợi thế tự nhiên, văn hóa và lịch sử của từng địa phương, tạo nên chuỗi sản phẩm khác biệt thay vì phát triển theo hướng đồng nhất.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú và Hương Trà sẽ trở thành không gian phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch đường sông. Các địa danh như Địa đạo Kỳ Anh, Bãi sậy sông Đầm, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Khổng Miếu hay Tháp Chiên Đàn được kết nối thành những tuyến tham quan trải nghiệm giàu giá trị lịch sử và văn hóa.

Song song với đó, các tuyến du lịch đường thủy trên sông Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và khu vực sông Đầm được nghiên cứu khai thác nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách.

Ở phía biển, Tam Thanh, Tam Tiến và Tam Hải được xác định là những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch biển, đảo và cộng đồng. Đây là khu vực sở hữu nhiều tiềm năng nhờ cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, văn hóa làng chài đặc sắc cùng các hoạt động sinh kế truyền thống vẫn được bảo tồn.

Đà Nẵng phát triển các khu du lịch sinh thái với rừng tự nhiên, văn hoá bản sắc địa phương. Ảnh: VN

Bên cạnh việc phát huy thương hiệu Làng bích họa Tam Thanh, thành phố sẽ xây dựng các sản phẩm trải nghiệm như tham gia phiên chợ cá lúc bình minh, theo ngư dân ra khơi, khám phá nghề đánh bắt hải sản, chèo SUP, kayak, du lịch thể thao biển và các hoạt động du lịch đêm.

Trong khi đó, khu vực Hương Trà và hồ Phú Ninh, kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với lợi thế về mặt nước, rừng tự nhiên và khí hậu trong lành, hồ Phú Ninh sẽ phát triển các loại hình nghỉ dưỡng, wellness, dã ngoại, trekking, cắm trại và du lịch nông nghiệp.

Đà Nẵng cũng hướng tới việc kết nối các điểm du lịch sinh thái với hệ thống làng nghề, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP nhằm hình thành những hành trình trải nghiệm có chiều sâu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Đầu tư hạ tầng kết nối các điểm du lịch Nam Đà Nẵng

Một trong những giải pháp mang tính nền tảng là đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch, UBND TP.Đà Nẵng cũng dự kiến nâng cấp các tuyến giao thông kết nối khu vực phía Nam với trung tâm đô thị, hoàn thiện hệ thống giao thông ven biển, hạ tầng du lịch đường thủy, bến bãi, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng và các điểm dừng chân phục vụ du khách.

Mỗi khu vực trọng điểm như Tam Thanh, Tam Hải, hồ Phú Ninh hay Bãi sậy sông Đầm đều được xây dựng danh mục đầu tư riêng nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận và phục vụ khách du lịch trong những năm tới.

Đà Nẵng xác định khu vực phía Nam không chỉ là vùng phụ trợ mà sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành du lịch thành phố. Ảnh: VN

Cùng với phát triển hạ tầng, Đà Nẵng xác định lễ hội và kinh tế đêm là yếu tố quan trọng để gia tăng sức hấp dẫn điểm đến. Thành phố sẽ duy trì và phát triển nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thường niên như Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Địa đạo Kỳ Anh, Lễ hội Sắc sưa Hương Trà, Lễ hội đua thuyền hồ Phú Ninh hay Lễ hội Cầu ngư Tam Hải.

Các không gian phố đi bộ, chợ đêm, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật đường phố cũng được nghiên cứu hình thành để kéo dài thời gian trải nghiệm và kích thích chi tiêu của du khách.

Theo kế hoạch, UBND TP.Đà Nẵng xác định đến năm 2030 khu vực phía Nam sẽ có ít nhất 7 điểm du lịch được công nhận, từ 12 đến 15 chương trình du lịch mới cùng hàng chục mô hình homestay, farmstay và lưu trú cộng đồng đi vào hoạt động.



