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Đà Nẵng lần đầu tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, quy tụ hơn 350 chuyên gia và nhà đầu tư

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Viết Niệm
01/07/2026 06:41 GMT +7
Chiều 30/6, tại Furama Resort Đà Nẵng, Ban tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) công bố thông tin về chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, với sự tham gia của hơn 350 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tổ chức tài chính và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Đà Nẵng lần đầu tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, quy tụ hơn 350 chuyên gia và nhà đầu tư

VFF 2026 là hoạt động trọng điểm thuộc Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, hướng đến xây dựng diễn đàn đối thoại về tương lai thị trường tài chính Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Theo Ban tổ chức, diễn đàn quy tụ hơn 350 đại biểu là các chuyên gia kinh tế - tài chính, lãnh đạo tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính.

Đà Nẵng lần đầu tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, quy tụ hơn 350 chuyên gia và nhà đầu tư.

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào nhiều chủ đề đang được quan tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm và những công nghệ mới đang tác động mạnh mẽ đến ngành tài chính toàn cầu.

Diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song, tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, VFF sẽ được tổ chức thường niên, luân phiên giữa TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện không chỉ góp phần thúc đẩy đối thoại chính sách mà còn tạo cơ hội để Đà Nẵng tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ chuyên nghiệp, du lịch MICE và hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Andre Pierre Gentzsch, Phó Chủ tịch Horecfex Việt Nam, cho biết diễn đàn quy tụ nhiều diễn giả hàng đầu thế giới, trong đó có các đại sứ, cựu đại sứ cùng lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về bức tranh tài chính toàn cầu.

Khác với nhiều hội nghị khác, người tham dự VFF 2026 sẽ đóng một khoản phí để hỗ trợ công tác tổ chức thay vì tham dự miễn phí.

Theo ông Andre Pierre Gentzsch, khác với nhiều hội nghị khác, người tham dự VFF 2026 sẽ đóng một khoản phí để hỗ trợ công tác tổ chức thay vì tham dự miễn phí. "Mức phí này cũng là cam kết để những thông tin, giá trị được chia sẻ tại diễn đàn thực sự có chất lượng và ý nghĩa", ông nói.

Ngoài Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026, Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/7 với nhiều hoạt động quy mô như hội nghị đối thoại chính sách cấp cao, hội thảo bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026, hội thảo thúc đẩy liên kết "ba nhà" (Nhà nước - đại học - doanh nghiệp) cùng các triển lãm công nghệ, góp phần khẳng định vai trò của Đà Nẵng là điểm đến mới của các sự kiện kinh tế, tài chính và công nghệ trong khu vực.

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