Đà Nẵng lan tỏa giá trị nhân văn từ phiên giao dịch việc làm tại xã Nông Sơn

Không chỉ là cầu nối giữa người lao động với cơ hội việc làm, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi hướng đến các nhóm yếu thế trong xã hội như người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài và các hộ dân cần vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh.

Ông Võ Trung Dũng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn cho biết, phiên giao dịch việc làm là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những người từng lầm lỡ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống bằng lao động chân chính.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị chụp hình cùng người dân tại phiên giao dịch việc làm ở xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tại phiên giao dịch, Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn trực tiếp tuyên truyền, tư vấn các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn. Trong đó, đơn vị tập trung giới thiệu các chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy; cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Đến ngày 30/4/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn đạt 877 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt 975 triệu đồng với 11 hộ vay; cho vay xuất khẩu lao động đạt 1.984 triệu đồng với 46 khách hàng vay vốn; cho vay giải quyết việc làm đạt 311,9 triệu đồng với 4.376 khách hàng vay vốn.

“Thông qua nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Đặc biệt, các trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy được tiếp cận nguồn vốn đã từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, quyết tâm làm lại cuộc đời bằng lao động chân chính”, ông Dũng chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng, Phòng PC10, UBND xã Nông Sơn và NHCSXH Quế Sơn đã phối hợp trao biểu trưng hỗ trợ vay vốn cho 5 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù có ý chí vươn lên phát triển kinh tế, có nhu cầu vay vốn trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, thể hiện niềm tin của xã hội đối với những người biết sửa sai, quyết tâm hoàn lương.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn nhiệt tình hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn ưu đãi cho người dân. Ảnh: T.H.

Theo ông Dũng, những tấm gương hoàn lương hôm nay cũng là minh chứng cho hiệu quả của chính sách tín dụng nhân văn của Đảng và Nhà nước. Khi được tạo điều kiện tiếp cận việc làm, nguồn vốn ưu đãi cùng sự đồng hành của cộng đồng, nhiều người từng lầm lỡ đã thay đổi nhận thức, chăm lo làm ăn, nuôi dạy con cái và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tại phiên giao dịch việc làm, các đơn vị cũng mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến thế hệ trẻ "sống có lý tưởng, tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật"; đồng thời trân trọng giá trị của lao động, học nghề và lập thân, lập nghiệp bằng chính sức lao động của mình.

“Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, các hội đoàn thể và Trung tâm Dịch vụ việc làm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm, hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng thụ hưởng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phiên giao dịch việc làm năm 2026 tại xã Nông Sơn không chỉ là cầu nối việc làm mà còn là nhịp cầu của niềm tin, sự sẻ chia và cơ hội để những người từng lầm lỡ vươn lên xây dựng cuộc sống mới, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội...”, ông Võ Trung Dũng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quế Sơn nhấn mạnh.