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Đà Nẵng lập đầu mối tiếp nhận tố giác giả mạo doanh nghiệp, mua bán hóa đơn

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Diệu Bình
21/07/2026 18:51 GMT +7
Thuế TP Đà Nẵng thành lập Bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, tố giác của người nộp thuế nhằm kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo thông tin thành lập doanh nghiệp, mua bán hóa đơn và xử lý những vi phạm trong quá trình thực thi công vụ của công chức thuế.

Ngày 21/7, Thuế TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành Quyết định số thành lập Bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, tố giác của người nộp thuế trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo quyết định, Bộ phận thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, tố giác của người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình thực thi công vụ của công chức thuế trong giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp.

Đơn vị này cũng tiếp nhận phản ánh về việc cá nhân bị lấy cắp hoặc giả mạo thông tin để thành lập pháp nhân; tố giác các hành vi lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trục lợi ngân sách nhà nước.

Đà Nẵng lập đầu mối tiếp nhận tố giác giả mạo doanh nghiệp, mua bán hóa đơn. Ảnh: D.B

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ phận thường trực sẽ phân loại, chuyển xử lý hoặc tham mưu xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Thuế cơ sở theo quy định.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến hành vi của công chức thuế hoặc những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, Bộ phận sẽ kịp thời báo cáo để lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý.

Theo Thuế TP Đà Nẵng, Bộ phận thường trực hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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