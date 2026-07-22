Đà Nẵng lấy ý kiến quy chế mới quản lý kiến trúc đô thị Hội An

Ngày 22/7, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An.

Theo Sở Xây dựng, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị TP Hội An do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành năm 2011, đồng thời cập nhật theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND các phường, xã gồm Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và Tân Hiệp rà soát, bổ sung cơ sở pháp lý, hoàn thiện nội dung dự thảo quy chế để đáp ứng yêu cầu quản lý kiến trúc trong giai đoạn mới.

Đến nay, hồ sơ đã được hoàn thiện, gồm dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An và dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An.

Trong quá trình xây dựng, Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; xin ý kiến Hội đồng Tư vấn về kiến trúc thành phố, tổ chức Hội đồng thẩm định và tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với hồ sơ dự thảo trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản. Sau thời hạn trên, nếu không có ý kiến phản hồi sẽ được xem là thống nhất với nội dung dự thảo.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản trị Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý theo quy định; tổng hợp các ý kiến (nếu có) và gửi về Sở sau thời gian lấy ý kiến.

Theo Sở Xây dựng, việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An sẽ tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý kiến trúc, góp phần bảo tồn giá trị của đô thị di sản Hội An, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước đây, công tác quản lý kiến trúc đô thị Hội An được thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành năm 2011. Sau khi Luật Kiến trúc năm 2019 có hiệu lực và TP Đà Nẵng được mở rộng địa giới hành chính, việc xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hội An mới được xem là cần thiết để cập nhật các quy định pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, đồng thời tiếp tục bảo tồn giá trị đô thị di sản và định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.