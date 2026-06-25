Đà Nẵng: Lễ hội biển Tam Thanh 2026 hứa hẹn thu hút đông đảo du khách

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình "Quảng Phú - Sắc màu mùa hè năm 2026". Trước thềm lễ hội, UBND phường Quảng Phú và nhãn hàng bia Larue (thuộc HEINEKEN Việt Nam) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức, thể hiện sự đồng hành giữa doanh nghiệp và địa phương trong việc phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra tại bãi biển Hạ Thanh, quảng trường biển Tam Thanh và khu vực sông Trường Giang. Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức như trình diễn nghệ thuật thả diều, trưng bày đá cảnh với chủ đề "Đá hát trùng khơi", không gian ẩm thực và sản phẩm OCOP, trải nghiệm chèo thuyền kayak trên sông Trường Giang, cuộc thi "Biển gọi yêu thương, gắn kết gia đình" và cuộc thi vẽ tranh thanh thiếu niên với chủ đề "Tam Thanh - Biển kể chuyện".

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Larue – thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam – và phường Quảng Phú trong việc đồng hành tổ chức Lễ hội biển Tam Thanh 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn hiện đại với các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển Tam Thanh. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm, giao lưu văn hóa và ẩm thực sẽ tạo nên không khí sôi động trong mùa du lịch hè.



Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, cho biết Lễ hội biển Tam Thanh là hoạt động hưởng ứng chương trình "Tận hưởng Đà Nẵng 2026", góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng ven biển đến với du khách. Theo ông, sự đồng hành của nhãn hàng Larue trong nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thời gian qua đã góp phần tạo thêm nguồn lực để các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, giàu bản sắc hơn.



Lễ hội sẽ diễn ra tại bãi biển Hạ Thanh, quảng trường biển Tam Thanh và khu vực sông Trường Giang.

Đại diện nhãn hàng Larue cho biết việc tiếp tục đồng hành cùng Lễ hội biển Tam Thanh 2026 là một phần trong cam kết gắn bó lâu dài với Đà Nẵng - nơi thương hiệu đã hiện diện hơn một thế kỷ. Thông qua các hoạt động văn hóa và du lịch, doanh nghiệp mong muốn góp phần tôn vinh các giá trị địa phương, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân cũng như nâng cao sức hút của ngành du lịch thành phố.

Sau dấu ấn tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng hồi tháng 5/2026, việc Larue tiếp tục đồng hành cùng Lễ hội biển Tam Thanh được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế đêm và ngành ẩm thực, hướng tới xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến năng động, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.