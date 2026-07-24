Đà Nẵng lên kế hoạch "đại phẫu" giao thông, giải bài toán ùn tắc và thiếu chỗ đỗ xe

Phó Giám đốc Sở Xây dựng T Đà Nẵng Lê Văn Tuấn vừa có thông tin về định hướng quy hoạch và phát triển giao thông của thành phố trong thời gian tới, với hàng loạt giải pháp nhằm hiện đại hóa hạ tầng, giải quyết tình trạng ùn tắc, thiếu bãi đỗ xe và nâng cao năng lực kết nối giao thông.

Theo đó, TP Đà Nẵng đang triển khai quy hoạch giao thông với tầm nhìn đến năm 2050, định hướng đến năm 2075, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ và từng bước giải quyết các bài toán ùn tắc, thiếu bãi đỗ xe và kết nối giao thông liên vùng.

Đại diện Sở Xây dựng cho hay, áp lực giao thông tại Đà Nẵng ngày càng gia tăng khi toàn thành phố hiện có khoảng 240.000 ô tô đã đăng ký, chưa kể lượng phương tiện từ các địa phương khác lưu thông mỗi ngày.

"Quy hoạch phân khu khu vực phía Đông sông Hàn đã tính toán đầy đủ các bãi đỗ xe tập trung, bãi đỗ xe ngầm nhiều tầng tại những khu vực có mật độ dân cư cao nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai", ông Tuấn thông tin.

Bên cạnh đó, theo Quy chuẩn xây dựng quốc gia, các công trình cao tầng, chung cư mới bắt buộc phải bố trí đủ diện tích đỗ xe. Quy chuẩn mới cũng yêu cầu tách riêng khu vực đỗ xe điện nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Đà Nẵng hiện có khoảng 240.000 ô tô đã đăng ký, chưa kể lượng phương tiện từ các địa phương khác lưu thông mỗi ngày. Ảnh: A.S

Ngoài việc phát triển các bãi đỗ xe trong dự án mới, thành phố sẽ tận dụng quỹ nhà, đất công dôi dư để xây dựng bãi đỗ xe phục vụ người dân.

Về hạ tầng giao thông, Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn dài khoảng 116 km, đi qua 24 xã, phường. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.

Thành phố cũng nghiên cứu tuyến cao tốc đô thị kết nối khu vực trung tâm cũ với Núi Thành, đồng thời phát triển mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), ưu tiên các loại hình vận tải khối lượng lớn như MRT, ART nhằm giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Đối với các điểm nghẽn giao thông, Sở Xây dựng cho biết thành phố đã rà soát 21 vị trí "cầu chờ đường dẫn" để điều chỉnh chủ trương đầu tư. Một số công trình như cầu An Hòa, cầu Bình Thái và cầu Lư dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, dự án nút giao Liên Chiểu - Cách mạng Tháng Tám và đường dẫn cầu Hòa Xuân cũng được dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 nhằm giảm ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ.

"Định hướng của thành phố không chỉ là đầu tư hạ tầng mới mà còn tăng cường điều hành giao thông thông minh, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, phân luồng phương tiện và ứng dụng công nghệ để tiếp nhận phản ánh của người dân, từng bước xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, an toàn và bền vững", đại diện Sở Xây dựng cho biết.