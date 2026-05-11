Đà Nẵng: Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận được công nhận nghề truyền thống

Theo quyết định, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận được công nhận tại thôn Xuân Tây, xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng. Việc công nhận được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Thuận nhận bằng công nhận nghề truyền thống điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận. Ảnh: T.H.

Từ nhiều năm nay, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ tại Phú Thuận đã trở thành sinh kế của nhiều hộ dân địa phương. Những khối đá thô qua bàn tay tài hoa của người thợ đã trở thành các sản phẩm mỹ nghệ, tượng nghệ thuật, linh vật phong thủy hay các công trình trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, nghề điêu khắc đá còn góp phần gìn giữ kỹ thuật chế tác thủ công được truyền qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh đô thị hóa và sự cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, việc được công nhận nghề truyền thống được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các cơ sở sản xuất đầu tư đổi mới, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Sản phẩm bộ cối chày đá mỹ nghệ Phú Thuận đã được công nhận OCOP 3 sao. Ảnh: T.H.

Theo UBND TP Đà Nẵng, nghề truyền thống sau khi được công nhận sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành về phát triển ngành nghề nông thôn và các chính sách liên quan.

Cùng với các giá trị về kinh tế, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt, góp phần lưu giữ bản sắc địa phương và làm phong phú thêm không gian làng nghề truyền thống tại Đà Nẵng.

Một số hình ảnh nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận. Ảnh: T.H.

Trong xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa hiện nay, làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận cũng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác đá thủ công, cảm nhận tinh thần lao động sáng tạo và nét đẹp văn hóa nghề truyền thống của người dân địa phương.

Được biết, nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Phú Thuận đã trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, đến nay còn 20 hộ tham gia, chủ yếu tập trung tại thôn Xuân Tây, xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng.