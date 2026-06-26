Đà Nẵng: Nguồn vốn tín dụng chính sách ở Đông Giang tiếp tục phát huy hiệu quả, gần 5.400 hộ dân còn dư nợ

Đoàn công tác do ông Hoàng Thanh Lân - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Đà Nẵng.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hoạt động nhận ủy thác, công tác lưu trữ hồ sơ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại xã Sông Vàng; đồng thời kiểm tra thực tế một số mô hình sử dụng vốn vay chính sách trên địa bàn. Đoàn cũng tham dự Hội nghị tập huấn và sơ kết hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm 2026 do Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức.

Ông Hoàng Thanh Lân - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Đà Nẵng làm việc tại Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang và các xã Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên. Ảnh: T.H.

Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ TK&VV cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết với NHCSXH; công tác quản lý nguồn vốn vay được thực hiện đúng quy định. Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.

Theo báo cáo của Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang, đến ngày 23/6/2026, tổng dư nợ nhận ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt 429,2 tỷ đồng, chiếm 99,93% tổng dư nợ của đơn vị, tăng 29,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn đang được triển khai thông qua 122 tổ TK&VV với 5.372 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, không phát sinh nợ quá hạn và nợ khoanh.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp thành phố làm việc tại xã Sông Vàng. Ảnh: T.H.

Trong tổng dư nợ nhận ủy thác, Hội Nông dân quản lý 156,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất; Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 146,9 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh quản lý 64,3 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên quản lý 61,5 tỷ đồng. Các tổ chức hội, đoàn thể đã chủ động phối hợp với NHCSXH trong công tác bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, thu lãi và vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ TK&VV.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động của Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới Điểm giao dịch xã và các tổ TK&VV; góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động của Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Ảnh: T.H.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như: công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ ủy thác, ủy nhiệm tại một số đơn vị; tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm của tổ viên còn thấp; việc phát hiện, giới thiệu các mô hình, dự án sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay vốn quy mô lớn còn hạn chế.

Các thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay; tăng cường phối hợp với NHCSXH trong quản lý, củng cố hoạt động của các tổ TK&VV; chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; vận động tổ viên tham gia gửi tiết kiệm và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, quan tâm phát hiện, giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả để nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn.

Đoàn công tác đã trực tiếp xuống tận các hộ dân để kiểm tra, đánh giá hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.H.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Thanh Lân - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng giao dịch NHCSXH Đông Giang cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong thời gian qua.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những tồn tại đã được chỉ ra; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, xử lý lãi tồn đọng, đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV và củng cố chất lượng hoạt động của các tổ. Qua đó góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.