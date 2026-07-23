Đà Nẵng nói không với du lịch giá rẻ, hướng đến phân khúc khách hạng sang

Chiều 23/7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng đã thông tin về định hướng phát triển du lịch của thành phố, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển phân khúc khách hạng sang và khẳng định Đà Nẵng "nói không" với du lịch giá rẻ.

Theo đại diện Sở, trong các đợt cao điểm du lịch thời gian qua, công suất phòng khách sạn tại Đà Nẵng có thời điểm gần như đạt 100%, không đủ đáp ứng nhu cầu của du khách. Đây vừa là tín hiệu tích cực, vừa đặt ra yêu cầu phải tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở lưu trú để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng du lịch trong thời gian tới.

"Chúng tôi rất lo lắng nếu quỹ phòng không tiếp tục được phát triển thì sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, việc phát triển thêm khách sạn, cơ sở lưu trú cùng với các sản phẩm du lịch chất lượng cao là yêu cầu cần thiết để đáp ứng nhu cầu của du khách", đại diện Sở cho biết.

Trả lời câu hỏi về việc nhiều khách quốc tế thuê căn hộ với giá khoảng 10 triệu đồng/tháng, đại diện Sở cho rằng không nên nhìn nhận đây là dấu hiệu Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch giá rẻ.

Du khách mua sắm tại chợ Hàn, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo Sở, trong chiến lược phát triển, ngành du lịch thành phố đang hướng tới phân khúc khách hạng sang, dự kiến chiếm khoảng 10% tổng lượng khách đến Đà Nẵng trong thời gian tới. Bên cạnh phân khúc phổ thông, thành phố tập trung nâng cao giá trị trải nghiệm, mức độ hài lòng và mức chi tiêu của du khách.

"Đà Nẵng luôn nói không với du lịch giá rẻ, tour giá rẻ biến tướng. Mục tiêu của thành phố là phát triển du lịch chất lượng cao, gia tăng trải nghiệm và doanh thu từ du khách", đại diện Sở nhấn mạnh.

Lý giải việc nhiều người nước ngoài lựa chọn thuê căn hộ dài hạn, đại diện Sở cho biết phần lớn là các doanh nhân thường xuyên làm việc tại Đà Nẵng. Thay vì mỗi lần đến đều phải tìm khách sạn, nhất là trong mùa cao điểm thường xuyên "cháy" phòng, họ chọn thuê căn hộ để có nơi lưu trú ổn định, thuận tiện cho việc đi lại.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến loại hình căn hộ cho thuê được nhiều khách quốc tế lựa chọn, chứ không phải vì Đà Nẵng là điểm đến giá rẻ. Trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, đa dạng phân khúc khách và phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.