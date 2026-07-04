Đà Nẵng phê duyệt 3 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 4/7, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định phê duyệt ba khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Núi Thành, phục vụ thi công Dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, hạng mục khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

Đây là các khu vực thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND thành phố và được xác định là không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn cung vật liệu cho dự án trọng điểm.

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Theo Quyết định, 3 khu vực được phê duyệt gồm: Đồi đá trắng, thôn Hòa Mỹ với diện tích 1,4 ha, trữ lượng dự kiến 90.000 m³; Lô số 1, thôn Hòa Đông với diện tích 1,81 ha, trữ lượng dự kiến 81.000 m³; và Lô số 2, thôn Hòa Đông với diện tích 0,31 ha, trữ lượng dự kiến 9.000 m³.

Đà Nẵng phê duyệt 3 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tiến độ, nguồn cung vật liệu cho dự án trọng điểm. Ảnh: ĐT

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm công khai thông tin và giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp giấy phép khai thác theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, các sở ngành như Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cùng UBND xã Núi Thành sẽ phối hợp triển khai thực hiện.

Việc phê duyệt các khu vực không đấu giá khai thác đất san lấp nhằm giúp thành phố Đà Nẵng chủ động nguồn vật liệu phục vụ dự án xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng bền vững, hợp vệ sinh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển đô thị.