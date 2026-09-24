Đà Nẵng phê duyệt giá đất mới của dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang

Dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang còn hơn 34 năm thời hạn sử dụng đất

Ngày 24/9, UBND TP.Đà Nẵng đã ra Quyết định số 4304/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể Lô đất kí hiệu A1 Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt giá đất dự án Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng Phương Trang tại thời điểm ngày 25/6/2025 để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có).

Việc phê duyệt giá đất dự án này do thay đổi chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 5872/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 và Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND TP.Đà Nẵng.

Phối cảnh một trong những Khu phức hợp đô thị, thương mại cao tầng của Phương Trang tại Đà Nẵng.

Theo quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, lô đất A1 có diện tích 6.950 m2, thời hạn sử dụng đất còn lại 34 năm 3 tháng tính đến ngày 25/6/2025.

Theo quy hoạch trước điều chỉnh, khu đất có mục đích sử dụng là đất cơ sở giáo dục và đào tạo, giá đất được xác định ở mức 11.026.000 đồng/m. Còn sau khi điều chỉnh quy hoạch, giá đất đối với cùng diện tích được xác định ở mức 12.005.000 đồng/m2.

UBND TP.Đà Nẵng giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Đà Nẵng thực hiện chuyển thông tin địa chính, hồ sơ kèm theo sang Thuế TP.Đà Nẵng để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời giao Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ giá đất cụ thể theo Quyết định này để thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo Thông báo của Thuế TP.Đà Nẵng.