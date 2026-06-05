Đà Nẵng: Phụ nữ Hòa Khánh "biến" đất hoang đầy rác thành vườn hoa, vườn rau sạch

Phụ nữ Hòa Khánh "biến" đất hoang đầy rác thành vườn hoa, vườn rau sạch

Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh. Bên cạnh sự phát triển, địa phương này phải đối mặt với thực trạng nan giải: Nhiều lô đất trống chưa sử dụng bị một số người dân lợi dụng để đổ trộm giá hạ, xà bần và rác thải sinh hoạt. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trở thành nỗi bức xúc kéo dài trong nhân dân.

Trước thực trạng đó, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, Hội LHPN phường Hòa Khánh đã tìm lời giải bằng một hướng đi sáng tạo.

Ngày 5/6, hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, Hội LHPN phường Hòa Khánh đã tổ chức lễ ra mắt thí điểm mô hình “Chi hội xanh - Cải tạo các khu đất trống thành các vườn hoa, cây xanh, rau sạch…”. Ảnh: Viết Niệm

Ngày 5/6, hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, Hội LHPN phường Hòa Khánh đã tổ chức lễ ra mắt thí điểm mô hình “Chi hội xanh - Cải tạo các khu đất trống thành các vườn hoa, cây xanh, rau sạch…”, gắn với đoạn đường tự quản và tuyến phố nở hoa. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc (nhiệm kỳ 2026-2031).

Điểm nhấn của mô hình thí điểm đầu tiên là khu đất tự quản về môi trường rộng gần 300m2 tại tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (thuộc tổ dân phố số 23, Khu Chơn Tâm 2G). Từ một bãi đất trống đầy rác, dưới bàn tay của các hội viên phụ nữ, khu đất đã được cải tạo, trồng gần 120 cây hoa giấy và 10 luống rau lang xanh mướt.

Điểm nhấn của mô hình thí điểm đầu tiên là khu đất tự quản về môi trường rộng gần 300m2 tại tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Viết Niệm

Bà Dương Thị Mỹ Vinh Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Khánh chia sẻ: "Đây là những loài hoa, loại rau có sức sống tốt, phù hợp với khí hậu nắng nóng của miền Trung. Ngay sau lễ ra mắt, toàn bộ khu đất đã được bàn giao lại cho Chi hội Phụ nữ Chơn Tâm 2G trực tiếp quản lý, chăm sóc".

Để mô hình mang tính bền vững, Hội đã phối hợp rà soát các lô đất trống ô nhiễm để thí điểm tại 03 khu vực trong năm 2026, trước khi nhân rộng ra toàn phường từ năm 2027. Trước đó, UBND phường đã có Công văn số 2440 chính thức giao khu vực đường Nguyễn Sinh Sắc cho Hội tự quản bảo vệ môi trường.



Mô hình "Chi hội xanh" là sự tiếp nối chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường bền bỉ của phụ nữ Hòa Khánh. Ảnh: Viết Niệm

Mô hình "Chi hội xanh" là sự tiếp nối chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường bền bỉ của phụ nữ Hòa Khánh. Thời gian qua, cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” và phong trào “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi chi hội - một điểm đến thân thiện” đã lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình thiết thực: Phân loại rác tại nguồn, dùng giỏ nhựa đi chợ thay túi nilon; Trồng chuối lấy lá gói thực phẩm thay bao bì nhựa; Duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” tại các khu dân cư.

Lãnh đạo Hội LHPN phường thẳng thắn nhìn nhận, việc dọn rác và xuống giống mới chỉ là bước khởi đầu. Chặng đường khó khăn hơn là làm sao để chăm sóc, giữ gìn cho cây phát triển lâu dài. Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cấp uỷ, chính quyền và sự tự giác của mỗi người dân để cùng nhân rộng những "khoảng xanh" ý nghĩa này.