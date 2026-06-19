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Đà Nẵng: Phường An Khê phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

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Trần Hậu
19/06/2026 13:36 GMT +7
Ngày 19/6, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cẩm Lệ đã phối hợp với UBND phường An Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của phường; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường; Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Lệ.

Ông Ngô Ngọc Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH phường An Khê phát biểu tại buổi phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Ngọc Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND – Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH phường An Khê cho biết, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia gửi tiết kiệm sau lễ phát động. Ảnh: T.H.

Theo ông Hậu, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường An Khê đạt 309 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm, với 4.814 khách hàng còn dư nợ. Toàn phường hiện có 115 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 226 tổ dân phố, góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia gửi tiết kiệm. Ảnh: T.H.

Để tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, UBND phường An Khê kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia gửi tiết kiệm tại NHCSXH. Nguồn vốn huy động sẽ được bổ sung cho các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh buổi phát động Tuần lễ “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch, đợt phát động tại phường An Khê phấn đấu huy động tối thiểu 4 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận tiền gửi kéo dài đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 19/6/2026 - 19/7/2026.

Ngay trong ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Có 28 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 957 triệu đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

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