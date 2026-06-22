Đà Nẵng: Phường Điện Bàn lan tỏa phong trào gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

Đây là hoạt động thiết thực nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch UBND phường Điện Bàn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H.

Tham dự buổi lễ, về phía Phòng giao dịch NHCSXH Điện Bàn có ông Võ Tấn Lũy – Giám đốc Phòng giao dịch, cùng các ông/bà trong Ban Giám đốc và tổ chuyên môn nghiệp vụ.

Về phía địa phương có bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường. Cùng dự còn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; các cơ quan, đơn vị, trường học, hợp tác xã; đại diện 22 khối phố, các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng đông đảo tổ chức, cá nhân hưởng ứng chương trình.

Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia hưởng ứng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn nhấn mạnh, tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, là điểm tựa quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Với thông điệp “Một cử chỉ đẹp, một hành động ý nghĩa, chung tay vì người nghèo”, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường Điện Bàn kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.

Ngày phát động đầu tiên đã có 45 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm, với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Theo kế hoạch, đợt phát động tại phường Điện Bàn phấn đấu huy động tối thiểu 4 tỷ đồng.

Theo bà Hằng, đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Điện Bàn đạt 78,5 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với đầu năm, với 1.217 khách hàng còn dư nợ. Toàn phường hiện có 41 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 22 tổ dân phố, góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, đợt phát động tại phường Điện Bàn phấn đấu huy động tối thiểu 4 tỷ đồng. Thời gian tiếp nhận tiền gửi kéo dài đến hết năm 2026, trong đó đợt cao điểm diễn ra từ ngày 21/6/2026 - 21/7/2026.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học và khối phố đã ký cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ảnh: T.H.

Ngay trong ngày phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Có 45 cá nhân tham gia gửi tiết kiệm với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Dịp này, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học và khối phố đã ký cam kết đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.