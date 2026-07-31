Đà Nẵng: Phường Hương Trà đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng

Tăng tốc chuyển đổi số với Chiến dịch 30 ngày tạo lập dữ liệu công dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND phường Hương Trà khẳng định, chuyển đổi số hiện nay không còn là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin mà đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, địa phương đã từng bước xây dựng hạ tầng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành và triển khai nhiều mô hình phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, để các nền tảng này phát huy tối đa hiệu quả, việc tạo lập dữ liệu tương tác công dân số là yêu cầu cấp thiết và mang tính quyết định.

Phường Hương Trà tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng điều hành tổ dân phố, tương tác công dân số; triển khai Chiến dịch 30 ngày thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu. Ảnh: T.H

Chính vì vậy, UBND phường đã chính thức phát động Chiến dịch 30 ngày thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu tương tác công dân số. Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành việc thu thập dữ liệu của toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn, bảo đảm thông tin đạt tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”.

Chủ tịch UBND phường Hương Trà cũng nhấn mạnh, hai công cụ gồm ứng dụng điều hành Tổ dân phố và ứng dụng tương tác công dân số sẽ thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang môi trường số. Thông qua ứng dụng điều hành, các thông báo, lịch họp, báo cáo, phản ánh sẽ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch. Ngược lại, ứng dụng tương tác công dân số sẽ kết nối trực tiếp người dân với chính quyền, giúp người dân tiếp nhận thông tin kịp thời, gửi kiến nghị và từng bước hình thành kỹ năng của công dân số.

Ông Trần Trung Hâu - Chủ tịch UBND phường Hương Trà phát biểu tại hội nghị tập huấn ứng dụng điều hành tổ dân phố, tương tác công dân số; triển khai Chiến dịch 30 ngày thu thập, tạo lập, chuẩn hóa dữ liệu. Ảnh: T.H

Để chiến dịch đạt kết quả cao nhất, ông Trần Trung Hậu đề nghị toàn thể cán bộ tham gia phải thực hiện với tinh thần nghiêm túc, đúng quy trình, đúng tiến độ và đặt chất lượng dữ liệu lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Đột phá trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng tới “Phường không ma túy”

Song song với nội dung chuyển đổi số, buổi Tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 đã diễn ra trong không khí ấm áp và nhân văn. Ông Phạm Hoàng Đức - Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho biết, đây là hoạt động thường niên nhằm động viên tinh thần, khuyến khích nỗ lực tự thân của những người chấp hành xong án phạt tù. Hoạt động này nhằm giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt qua sự kỳ thị của xã hội để sớm ổn định cuộc sống.

UBND phường Hương Trà tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026. Ảnh: T.H

Chính quyền địa phương cam kết luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn thiết thực trong thẩm quyền, đồng thời cung cấp các hình thức hỗ trợ cụ thể để người dân phát triển kinh tế.

“Mục tiêu lớn nhất là xây dựng phường Hương Trà phát triển, đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội. Địa phương phấn đấu đạt tiêu chí phường không ma túy vào năm 2028 và xây dựng một xã hội kỷ cương, văn hóa, thượng tôn pháp luật theo nghị quyết mới”, ông Phạm Hoàng Đức nhấn mạnh.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà báo cáo về tình hình an ninh trật tự cũng như về người tái hòa nhập cộng động tại địa phương. Ảnh: T.H

Báo cáo về tình hình địa bàn, Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an phường Hương Trà cho biết, thời gian qua tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Hiện nay, Công an phường đang quản lý 67 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương (bao gồm 54 nam và 13 nữ).

Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tại 15 tổ dân phố tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, phổ biến các chính sách liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng thông qua các buổi họp dân. Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường đã tham mưu UBND phường duy trì và nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng mang tên “Hướng Thiện”.

Phường Hương Trà phấn đấu đạt tiêu chí phường không ma túy vào năm 2028. Trong ảnh, ra mắt mô hình điểm "Khu dân cư không ma túy" tại thôn Thọ Tân. Ảnh: PHT

Mô hình có sự đồng hành sát sao của chính quyền, đoàn thể, gia đình và chính bản thân người lầm lỡ. Đến nay, mô hình “Hướng Thiện” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tái hòa nhập, đóng góp tích cực vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi tọa đàm, nhiều câu chuyện hoàn lương đầy cảm động đã được chia sẻ. Bà P.T.H.T (SN 1970), một công dân tái hòa nhập tại địa phương, nghẹn ngào tâm sự về hành trình tìm lại chính mình. Từng hoang mang, lo sợ ngày trở về trước những ánh mắt kỳ thị và nỗi lo sinh kế, bà T. đã tìm thấy điểm tựa nhờ sự bao dung của chính quyền và bà con lối xóm.

Đặc biệt, từ sự hỗ trợ thiết thực của mô hình “Hướng Thiện”, bà T. đã được trao tặng phương tiện sinh kế là một bộ máy may và máy vắt sổ. Từ nguồn hỗ trợ này, bà đã mở tiệm may tại nhà và hiện đã có thu nhập ổn định.

“Đây không chỉ là phương tiện sinh kế vô cùng quý giá, mà còn là niềm tin, là chiếc phao cứu sinh tiếp thêm động lực cho tôi làm lại cuộc đời, dệt lại một tương lai mới tươi sáng hơn”, bà T chia sẻ.