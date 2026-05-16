Chiều nay (16/5), UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng đã chính thức ra mắt ứng dụng “Zalo mini phường Tam Kỳ”, đồng thời tổ chức khóa tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, các khối phố, Tổ công nghệ chuyển đổi số và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường năm 2026. Đây là mô hình App Zalo Mini cấp phường đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phường Tam Kỳ ra mắt App Zalo mini đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, thúc đẩy xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ công, UBND phường Tam Kỳ đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần GAPIT nghiên cứu và phát triển ứng dụng Zalo mini này.

“Zalo mini phường Tam Kỳ” tích hợp nhiều tính năng thiết thực bao gồm, tra cứu thông tin hành chính; gửi phản ánh, kiến nghị; đặt lịch tiếp dân; liên kết dịch vụ công trực tuyến; đồng thời giúp người dân tiếp cận nhanh chóng các thông tin tuyên truyền, cảnh báo và tiện ích số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tấn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân là yêu cầu hết sức cấp thiết. Đây là động lực quan trọng để xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở”.

Ông Bùi Tấn Công cho biết thêm, việc ra mắt ứng dụng Zalo mini phường Tam Kỳ là bước đi cụ thể trong quá trình xây dựng chính quyền gần dân, minh bạch và phục vụ nhanh hơn. Qua nền tảng Zalo quen thuộc, người dân từng bước hình thành hệ sinh thái số cho riêng mình. Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cũng đề nghị lực lượng khối phố, Tổ công nghệ số cộng đồng và đoàn viên thanh niên phát huy vai trò nòng cốt, là “cánh tay nối dài” để lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại địa phương.

Nhân sự kiện ra mắt App Zalo mini phường Tam Kỳ, còn tổ chức khóa tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ công chức, viên chức, các khối phố, Tổ công nghệ chuyển đổi số và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường năm 2026

Cũng trong khuôn khổ chương trình, lớp tập huấn đã trang bị cho các đại biểu nhiều kiến thức thực tiễn quan trọng như, kỹ năng số cơ bản và cách sử dụng các nền tảng dùng chung của thành phố, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công việc và đời sống, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và các tiện ích số.

Đại diện Công ty Cổ phần GAPIT - đơn vị triển khai ứng dụng chia sẻ: “App Zalo Mini phường Tam Kỳ là bước tiến thiết thực trong hành trình chuyển đổi số địa phương. Điểm cộng lớn nhất là người dân không cần tải thêm ứng dụng mới, không tốn dung lượng máy và không phải thao tác phức tạp. Điều này giúp chính quyền kết nối gần hơn, lắng nghe và hỗ trợ người dân một cách kịp thời nhất”.

Sự kiện ra mắt ứng dụng App Zalo Mini phường Tam Kỳ và tập huấn kỹ năng số của UBND phường Tam Kỳ đã mở ra một chương mới trong công tác cải cách hành chính tại địa phương, hứa hẹn trở thành mô hình điểm để nhân rộng trên toàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2026.