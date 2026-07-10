Đà Nẵng: Phường Tam Kỳ với nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội

Ngày 9/7, UBND phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026.

UBND phường Tam Kỳ đã tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, UBND phường Tam Kỳ đã bám sát các chỉ đạo của cấp trên và Đảng ủy phường để điều hành linh hoạt, quyết liệt. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Toàn phường hiện quản lý 5.027 cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm 304 doanh nghiệp và 4.723 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho 8.075 lao động. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò nòng cốt với 611 cơ sở. Đặc biệt, Cụm công nghiệp Trường Xuân 1 có 17 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 3.500 lao động. Phường cũng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để đánh giá 6 sản phẩm OCOP mới, đánh giá lại 2 sản phẩm và 1 điểm bán hàng OCOP.

Nghề trông hoa, cây cảnh phát triển tốt tại phường Tam Kỳ. Ảnh: TTDVC

Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương duy trì ổn định diện tích 80 ha lúa vụ Đông Xuân với năng suất bình quân khá cao, đạt 60,93 tạ/ha. Đáng chú ý, mô hình sản xuất lúa hữu cơ bước đầu mang lại tín hiệu tích cực khi triển khai trên diện tích 4,91 ha, thu hút 54 hộ dân tham gia.

Công tác tài chính - ngân sách ghi nhận những con số khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 293.288 triệu đồng (bằng 87,6% dự toán). Thu ngân sách địa phương đạt 272.857 triệu đồng (đạt 72,58% dự toán).

Lãnh đạo phường Tam Kỳ trong một lần kiểm tra các cơ sở hạ tậng trong giáo dục trên địa bàn. Ảnh: TTDVC

Đầu tư công tiếp tục là điểm nhấn rõ nét trong công tác chỉ đạo điều hành. Phường Tam Kỳ hiện đang triển khai tổng cộng 93 dự án. Trong đó, có 50 dự án đã hoàn thành và quyết toán, 26 dự án khởi công mới, 12 dự án chuẩn bị đầu tư và 5 dự án chuyển tiếp. Tính đến nay, giá trị giải ngân đạt 23.112/75.365 triệu đồng, tương đương 30,67% kế hoạch vốn của năm 2026…

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, ông Đoàn Xuân Hiếu - Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, công chức, viên chức địa phương.

Hướng tới mục tiêu đưa Tam Kỳ trở thành phường kiểu mẫu của thành phố Đà Nẵng, Bí thư Đảng ủy Đoàn Xuân Hiếu nhấn mạnh: “Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò quản trị, điều hành của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong xử lý công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”".

Phường Tam Kỳ đã chính thức đưa ki-ốt thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công số) của phường vào hoạt động

Đồng thời, ông Đoàn Xuân Hiếu yêu cầu địa phương phát huy thế mạnh là điểm sáng về cải cách hành chính để đẩy mạnh chuyển đổi số một cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm, giúp người dân thụ hưởng trực tiếp các tiện ích khi giải quyết thủ tục hành chính.

Phường Tam Kỳ được xem là điểm sáng trong chuyển đổi số phục vụ nhân dân

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và khối phố trong thời gian tới. Theo đó, chính quyền phường sẽ tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu đầu tư công trọng tâm ngay trong tháng 7, đẩy nhanh tiến độ gói dịch vụ công ích và khắc phục các điểm xung yếu về hạ tầng trước mùa mưa bão. Phường cũng sẽ tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả trụ sở và tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính để tránh lãng phí.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ còn yêu cầu các khối phố quản lý chặt chẽ biến động dân cư, chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự và tiếp tục xây dựng phường Tam Kỳ không có ma túy…