Đà Nẵng quy trách nhiệm nếu bán đảo Sơn Trà còn rác thải, chèo kéo du khách

Ngày 28/7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Công văn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và văn minh du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định nguyên nhân và xử lý dứt điểm tình trạng rác thải, kinh doanh tự phát, chèo kéo khách du lịch tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, điểm tham quan, điểm dừng chân; tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải, đồng thời rà soát, bổ sung thùng rác công cộng tại các vị trí phù hợp.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các khu vực thường xuyên phát sinh rác thải, các điểm kinh doanh tự phát và nơi tập trung đông khách du lịch để bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát thường xuyên, không để hình thành các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến.

Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi xả rác không đúng nơi quy định, buôn bán tự phát, lấn chiếm điểm tham quan, chèo kéo, đeo bám, ép buộc khách du lịch sử dụng dịch vụ. Đồng thời, kiên quyết giải tỏa các điểm kinh doanh trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà đang vào mùa cao điểm du lịch, thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan. Ảnh: D.B

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng được giao tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và an toàn cho du khách khi tham quan, dã ngoại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp rà soát, lắp đặt bổ sung các bảng cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến tham quan và bảng khuyến cáo người dân, du khách không cho khỉ ăn khi đến bán đảo Sơn Trà.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch và du khách thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và ứng xử văn minh; yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không xả rác, không chèo kéo khách, không kinh doanh trái phép.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, đơn vị lữ hành được khuyến khích hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại bán đảo Sơn Trà.

Để kịp thời xử lý các vi phạm, thành phố yêu cầu thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách, công khai đường dây nóng và tăng cường kiểm tra đột xuất tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nếu để tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường, kinh doanh tự phát, chèo kéo khách du lịch, mất mỹ quan đô thị và các hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến bán đảo Sơn Trà tiếp tục diễn ra hoặc tái diễn trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, kiểm tra hoạt động thu gom rác thải, đồng thời tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách và các hành vi vi phạm khác, góp phần xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Bán đảo Sơn Trà được ví như "lá phổi xanh" của Đà Nẵng với hệ sinh thái rừng đặc dụng rộng hơn 4.400ha, là nơi sinh sống của quần thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm cùng nhiều loài động, thực vật đặc hữu. Đây cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước với các địa danh như chùa Linh Ứng, đỉnh Bàn Cờ, cây đa nghìn năm, bãi Đá Đen, bãi Bụt, Mũi Nghê... Đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch, lượng khách tăng mạnh khiến nhiều khu vực trên bán đảo phát sinh tình trạng xả rác, buôn bán tự phát, chèo kéo du khách, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và hình ảnh điểm đến.