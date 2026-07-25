Đà Nẵng ra mắt tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ, nơi tỷ phú Bill Gates từng ghé thăm

Trải nghiệm đắt giá giữa "nóc nhà" Đà Nẵng

Đỉnh Bàn Cờ nằm ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, được ví như "nóc nhà" của TP.Đà Nẵng. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, là tọa độ lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh lúc bình minh hay khi hoàng hôn buông xuống.



Sản phẩm du lịch mới này lấy cảm hứng từ chuyến ghé thăm đặc biệt của tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái vào tháng 3/2024. Khi đó, vị tỷ phú thế giới đã cùng nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng (Hà Nội) thưởng trà, trò chuyện giữa không gian chiều tối lộng gió trên đỉnh núi. Chuyến đi này sau đó đã tạo nên một "cơn sốt", thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về check-in, khám phá.



Không gian thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: BQL

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Vũ – Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, tour thưởng trà sẽ đón khách vào hai khung giờ cố định là sáng sớm và chiều tối, tách biệt hẳn với khung giờ tham quan thông thường.



"Du khách đến vào hai thời điểm này sẽ được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Không gian lúc này vô cùng tĩnh mịch, thanh bình, rất phù hợp cho việc thưởng trà và hòa mình vào thiên nhiên," ông Vũ chia sẻ.



Điểm đặc biệt của tour du lịch này là không chạy theo số lượng mà chú trọng tuyệt đối vào chất lượng và giá trị du khách được thụ hưởng. Việc giới hạn lượng khách trong mỗi buổi thưởng trà được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự phục vụ chu đáo, mang lại sự riêng tư và không gian tĩnh tại nhất.



Du khách sẽ trải nghiệm thưởng trà giữa thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện về trà, văn hóa Việt. Ảnh: BQL

Tham gia hành trình, du khách sẽ được lắng nghe các nghệ nhân thực hiện nghi thức khai trà trang trọng, trình diễn nghệ thuật pha trà và giới thiệu nét đẹp văn hóa trà truyền thống của Việt Nam. Giữa không gian thiên nhiên đặc hữu của Sơn Trà, du khách vừa thưởng thức những vị trà tinh tế, vừa lắng nghe những câu chuyện về văn hóa và giá trị của sự bình yên trong tâm hồn.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, sản phẩm du lịch mới lạ này không chỉ làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng mà còn góp phần quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa trà Việt. Đây được xem là bước đi chiến lược của thành phố trong việc hướng tới phát triển du lịch xanh, du lịch chất lượng cao và thu hút phân khúc khách hàng hạng sang trong thời gian tới.