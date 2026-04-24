Đà Nẵng ra quân gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng Quốc lộ 14B

Ra quân đồng loạt, Hòa Tiến đẩy nhanh thi công Quốc lộ 14B

Ngày 24/4, ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đang triển khai kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ thi công đối với các hồ sơ giải tỏa thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn.

Theo đó, UBND xã Hòa Tiến đã ra quân cùng với sự tham gia của nhiều lực lượng như công an, quân sự, dân quân cùng các bộ phận chuyên môn. Các tổ chức đoàn thể và đại diện các thôn trên địa bàn cũng tham gia phối hợp.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan như Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh khu vực 4 và đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí nhân lực, phương tiện để thực hiện tháo dỡ công trình, cây cối và các hạng mục liên quan, đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Theo kế hoạch, việc hỗ trợ thi công được triển khai từ ngày 23/4 đến 5/5 và tiếp tục cho đến khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

UBND xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) triển khai kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ thi công đối với các hồ sơ giải tỏa thuộc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn. Ảnh: H.T

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B là công trình giao thông quan trọng của TP Đà Nẵng, có chiều dài hơn 7,5 km, đi qua nhiều khu dân cư, đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến hàng nghìn hồ sơ giải tỏa.

Riêng khu vực các xã thuộc huyện Hòa Vang (cũ) có hơn 1.000 hồ sơ, trong đó xã Hòa Tiến chiếm số lượng lớn với hàng trăm trường hợp cần vận động bàn giao mặt bằng.

Để đáp ứng tiến độ, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó nổi bật là phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo lãnh đạo địa phương, dù còn một số khó khăn như vướng mắc tái định cư, kinh phí bồi thường hoặc tiến độ thi công chưa đồng đều, nhưng phần lớn người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án.

Dự án được khởi công từ cuối năm 2023, song quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân.

Lực lượng chức năng thực hiện tháo dỡ công trình, cây cối và các hạng mục liên quan, đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Ảnh: H.T

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong đầu năm 2026 và toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Việc Hòa Tiến tiếp tục ra quân hỗ trợ thi công được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thiện tuyến Quốc lộ 14B – trục giao thông kết nối quan trọng khu vực phía tây TP Đà Nẵng.