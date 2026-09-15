Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) vừa tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026 cho cán bộ cấp xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Kế hoạch số 458/KH-UBND ngày 7/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2026; đồng thời được hướng dẫn về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia và quy trình, phương pháp rà soát theo hai chuẩn nghèo áp dụng trong năm 2026.

Đà Nẵng rà soát hộ nghèo sát thực tế, mở đường cho chính sách giảm nghèo mới. Ảnh: T.H.

Nội dung tập huấn tập trung vào nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030; xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Điểm đáng chú ý, năm 2026 Đà Nẵng thực hiện rà soát theo hai chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Theo đó, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 được sử dụng để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trong năm 2026. Đây là căn cứ để thành phố thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và đánh giá kết quả giảm nghèo trong năm.

Cùng với đó, thành phố tiến hành rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030 nhằm xác định thực trạng nghèo đa chiều trên địa bàn vào cuối năm 2026.

Kết quả này sẽ phục vụ việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch và giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, đồng thời làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội từ ngày 1/1/2027.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội là trụ cột quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Đối với khu vực thành thị, mức thu nhập là từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống, đồng thời thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Trong khi đó, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 có mức thu nhập cao hơn.

Cụ thể, hộ nghèo khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người từ 2,2 triệu đồng/người/tháng trở xuống; khu vực đô thị từ 2,8 triệu đồng/người/tháng trở xuống và đều thiếu hụt từ 3 chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo có mức thu nhập tương ứng nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Việc nâng mức chuẩn thu nhập và tiếp tục đánh giá nghèo theo phương pháp đa chiều cho thấy yêu cầu giảm nghèo không chỉ dừng ở bảo đảm thu nhập, mà còn hướng tới cải thiện toàn diện điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân.

Đây cũng là cơ sở để các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn tới được thiết kế sát hơn với nhu cầu thực tế, nhất là đối với những hộ còn khó khăn, dễ tái nghèo hoặc thiếu hụt nhiều dịch vụ xã hội cơ bản.

Xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Ảnh: T.H.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu công tác rà soát phải được thực hiện trực tiếp tại hộ gia đình, thu thập đầy đủ thông tin và đánh giá chính xác các tiêu chí về thu nhập, điều kiện sống cũng như mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Yêu cầu này nhằm bảo đảm kết quả rà soát phản ánh đúng thực trạng đời sống người dân, hạn chế tình trạng bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc xác định chưa chính xác đối tượng thụ hưởng chính sách.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương phải lựa chọn lực lượng rà soát phù hợp, ưu tiên những người am hiểu địa bàn, có khả năng ghi chép, sử dụng công nghệ thông tin và giao tiếp với người dân.

Đặc biệt, tại những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn cán bộ rà soát cần chú trọng đến khả năng tiếp cận cộng đồng, nắm bắt đặc điểm đời sống và điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực.