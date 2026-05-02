Đà Nẵng rà soát năng lực phường, xã, yếu sẽ bị rút quyền làm dự án

Không phân cấp vốn nếu địa phương không đủ năng lực

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, có ý nghĩa tạo nền tảng cho các năm tiếp theo và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên của TP, do đó các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Chỉ thị nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, xuyên suốt của các cấp, các ngành, cần thực hiện quyết liệt, linh hoạt, kịp thời với nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 10/5/2026. Trường hợp không hoàn thành, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có thể bị đề xuất thu hồi vốn để điều chuyển cho dự án khác.

Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside chậm tiến độ kéo dài. Ảnh: B.X

Cùng với đó, TP sẽ rà soát năng lực của các địa phương; trường hợp không đảm bảo năng lực thực hiện sẽ không phân cấp vốn, giao các ban quản lý dự án cấp TP tổ chức triển khai.

Chỉ thị cũng yêu cầu bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải, giảm ít nhất 30% số lượng dự án giai đoạn 2026-2030 so với giai đoạn trước, ưu tiên các dự án liên vùng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, các chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp giải phóng mặt bằng, phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi từng dự án, định kỳ báo cáo tiến độ, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân chậm.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP về chất lượng, tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.