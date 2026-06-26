Đà Nẵng: Royal Capital Group khởi công dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà với mức đầu tư 5.000 tỷ đồng

Khu đô thị thương mại Royal An Nam Living được quy hoạch trên diện tích 66,2ha, cung cấp khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, shophouse và biệt thự.

Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thiện hạ tầng trên diện tích 19,2ha, với 349 sản phẩm, hệ thống giao thông nội khu, công viên, quảng trường, hồ cảnh quan cùng đầy đủ điều kiện pháp lý để đưa sản phẩm ra thị trường.

Ngày 26/6, tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Royal Capital Group chính thức tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2,3 và 4 dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà (tên thương mại Royal An Nam Living), đánh dấu bước phát triển mới của khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô 66,2 ha tại cửa ngõ kết nối Đà Nẵng - Hội An

Việc khởi công giai đoạn 2,3 và 4 tiếp tục hiện thực hóa quy hoạch tổng thể của dự án, hướng tới hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và hệ thống tiện ích phục vụ cư dân.



Với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, Khu đô thị thương mại Royal An Nam Living giai đoạn 2,3 và 4 tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích trọng điểm của dự án.

Giai đoạn 2,3 và 4 của Khu đô thị thương mại Royal An Nam Living sẽ đánh dấu bước phát triển bứt phá của dự án, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông đồng bộ, tạo nên mạng lưới kết nối liên hoàn với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực như đường Nguyễn Tất Thành, đường 28/3 và đường Điện Biên Phủ của thành phố Hội An cũ. Đây không chỉ là lợi thế về khả năng di chuyển thuận tiện mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy giao thương, gia tăng giá trị bất động sản và nâng cao vị thế của toàn khu vực Nam Đà Nẵng trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn tham dự lễ khởi công dự án Royal An Nam Living

Song hành cùng sự phát triển hạ tầng, dự án triển khai Khu Nhà ở xã hội, khẳng định định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, dự án còn phát triển đa dạng các loại hình nhà ở gồm nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, tạo nên hệ sinh thái cư trú hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng từ người dân địa phương, chuyên gia, người lao động đến các hộ gia đình có nhu cầu sinh sống và làm việc lâu dài tại khu vực - góp phần hình thành cộng đồng dân cư đa dạng, văn minh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn khu đô thị trong tương lai.

Royal An Nam Living đón đầu cực tăng trưởng mới tại Hội An, Đà Nẵng

Đặc biệt, Trung tâm Thương mại quy mô 3,1ha được xem là trái tim của toàn dự án Khu đô thị thương mại Royal An Nam Living. Với định hướng trở thành tổ hợp mua sắm, dịch vụ, ẩm thực và giải trí hiện đại hàng đầu khu vực Nam Đà Nẵng, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu của cư dân nội khu mà còn thu hút lượng lớn khách hàng từ các địa phương lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên và Thăng Bình. Lợi thế vị trí kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông trọng điểm sẽ giúp trung tâm thương mại trở thành điểm đến sôi động, tạo nguồn khách thường xuyên và mở ra tiềm năng kinh doanh vượt trội cho toàn khu đô thị.

Royal Capital Group chủ sở hữu và vận hành các khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại Hội An, Đà Nẵng

Bên cạnh đó, dự án đầu tư Khu liên hợp thể thao quy mô lớn với hệ thống hồ bơi, sân pickleball, sân bóng đá cùng nhiều tiện ích hiện đại khác. Không chỉ là không gian rèn luyện sức khỏe và sinh hoạt cộng đồng dành cho cư dân, đây còn được kỳ vọng trở thành trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sự kiện quy mô lớn, góp phần nâng tầm chất lượng sống và gia tăng sức hút cho toàn khu vực…

Royal An Nam Living được quy hoạch trên diện tích 66,2ha, cung cấp khoảng 1.400 sản phẩm gồm đất nền, shophouse và biệt thự

Ông Sven A. SaeBel - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Royal Capital Group phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Sven A. SaeBel - Giám đốc Điều hành Tập đoàn Royal Capital Group cho biết: “Lễ khởi công 2,3 và 4 không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của Royal An Nam Living mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Royal Capital Group trong việc kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Chúng tôi tin rằng dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời mang đến giá trị gia tăng bền vững cho cư dân, khách hàng và các nhà đầu tư...”.