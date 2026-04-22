Đà Nẵng sắp khởi công siêu cảng 1,7 tỷ USD, tham vọng thành trung tâm trung chuyển quốc tế

Ngày 22/4, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, sẽ khởi công dự án Bến cảng container Liên Chiểu vào ngày 24/4 tới.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu do UBND TP phối hợp liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V (Hà Lan) tổ chức khởi công.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, UBND TP đã phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Hateco – APM Terminals là nhà đầu tư thực hiện dự án với tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Đây là công trình hạ tầng cảng biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh.

Dự án có diện tích khoảng 172,6 ha (không bao gồm khu nước, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung), với công suất thiết kế tổng thể khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Đến năm 2030, công suất khai thác dự kiến đạt từ 14,25 đến 36,3 triệu tấn/năm.

Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU. Các bến cảng được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ kết nối vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực giao thông đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng được đầu tư đồng bộ với hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, bãi đóng rút hàng cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, dự án có hạng mục kết nối đường sắt trực tiếp với ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km, tạo lợi thế cho vận tải đa phương thức.

Dự án có tiến độ thực hiện trong 10 năm, chia làm 3 giai đoạn từ năm 2026 đến 2036. Sau 3 năm đưa vào khai thác giai đoạn 1, sản lượng container thông qua dự kiến đạt khoảng 4 triệu TEU/năm.

Trước đó, trong tháng 3/2026, TP Đà Nẵng đã hoàn thành phần hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu và thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các bến container và thu hút đầu tư.