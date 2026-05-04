Đà Nẵng siết rửa tiền, thị trường bất động sản có gì đáng chú ý?

Đà Nẵng siết rửa tiền bất động sản

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương, cùng hệ thống ngân hàng, chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Theo đó, các đơn vị phải xây dựng và rà soát thường xuyên quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; thực hiện đầy đủ việc nhận biết, xác minh thông tin khách hàng; tăng cường kiểm soát, phân loại rủi ro, đặc biệt với các khách hàng có nguy cơ cao.

Đáng chú ý, các tổ chức có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước đối với các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên, nhằm kiểm soát chặt dòng tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động đánh giá rủi ro rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp, đồng thời cập nhật thông tin, dữ liệu về đánh giá rủi ro quốc gia và lĩnh vực bất động sản từ Ngân hàng Nhà nước để phục vụ công tác giám sát.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước - Khu vực 9, UBND các xã, phường, đặc khu được đề nghị phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Việc siết chặt phòng, chống rửa tiền được TP Đà Nẵng xác định là giải pháp quan trọng nhằm tăng tính minh bạch của thị trường bất động sản, góp phần ổn định môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.