Đà Nẵng tăng tốc di dời nhà máy thuốc lá, lấy mặt bằng xây trường THPT

Ngày 22/6, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan đến việc di dời Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng để bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, UBND phường Cẩm Lệ được giao tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nhằm đôn đốc tiến độ thực hiện việc di dời nhà máy.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc các đơn vị triển khai chậm tiến độ, UBND phường Cẩm Lệ có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7.

Trước đó, nhiều cử tri trên địa bàn đã kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang trên khu đất hiện do Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng quản lý. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ, chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ phát triển giáo dục.

Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng dự kiến lựa chọn CCN Cẩm Lệ làm nơi đặt nhà máy mới. Ảnh: D.B

Để đẩy nhanh quá trình di dời, Sở Công Thương đã yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng làm việc trực tiếp với doanh nghiệp nhằm rà soát nhu cầu thuê đất tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, thống nhất lộ trình di chuyển và hoàn tất các thủ tục thuê đất theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư tại địa điểm mới, bao gồm các hồ sơ liên quan đến xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Theo UBND phường Cẩm Lệ, Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng đã đề xuất một số cơ chế hỗ trợ khi chuyển nhà máy sang vị trí mới như miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí di dời máy móc, thiết bị và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Các kiến nghị này sẽ được xem xét sau khi UBND TP. Đà Nẵng thống nhất phương án và địa điểm di dời nhà máy, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Việc đẩy nhanh di dời Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ sớm tạo quỹ đất để triển khai cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh khu vực phía Tây thành phố.