Đà Nẵng tăng tốc với loạt dự án "khủng" nửa cuối năm, sắp khởi công Khu thương mại tự do dịp 2/9

Ngày 23/7, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, GRDP của TP Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 13/34 địa phương, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ và đứng thứ 3 trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Tài chính nhận định, mức tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều biến động. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,31%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,72%, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%. Quy mô nền kinh tế thành phố đạt hơn 171.267 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 9,7 triệu lượt khách, tăng 22,5%; trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng 28,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 144,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực đầu tư ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 74,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ; vốn FDI đạt 357,78 triệu USD, tăng 84,5%. Toàn thành phố có 3.899 doanh nghiệp và chi nhánh thành lập mới, tăng 31,1% về số lượng và tăng 60,1% về vốn đăng ký.

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Đà Nẵng tăng 9,52%, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Ảnh: D.B

Trong đầu tư công, Đà Nẵng đã giải ngân hơn 7.232 tỷ đồng, đạt gần 43% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ như cải tạo Công viên 29/3, hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công, đồng thời nghiên cứu đầu tư tuyến đường đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm thành phố với Chu Lai, mở rộng các tuyến đường ven biển và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tài chính cũng nhìn nhận thành phố vẫn còn nhiều khó khăn như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao với 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh hoàn tất giải thể, tiến độ giải ngân đầu tư công còn gặp vướng mắc, trong khi kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và phát triển mạnh ba trụ cột là dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp. Thành phố cũng sẽ tăng cường thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quốc tế nhằm kích cầu du lịch và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến khởi công Khu thương mại tự do tại các vị trí số 2 vào dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời tập trung tháo gỡ 350 dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, luồng Cửa Lở, đường sắt đô thị, tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông, các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trung tâm dữ liệu quy mô vùng và hệ sinh thái Cảng hàng không Chu Lai. Đây được kỳ vọng sẽ tạo dư địa mới để Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn còn lại của năm 2026.