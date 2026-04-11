Đà Nẵng tăng trưởng tích cực nhưng hàng loạt lĩnh vực còn “hụt hơi”

UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng cuối năm 2026, trong đó ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi nhưng vẫn tồn tại không ít khó khăn, thách thức.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu đồng đều.

Cụ thể, khu vực dịch vụ – trụ cột chính của nền kinh tế TP – tăng trưởng chưa ổn định. Ngành vận tải, kho bãi chỉ tăng 5,9% do chi phí nhiên liệu tăng cao; lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 6,28%, chưa đạt kỳ vọng. Đáng chú ý, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ chỉ tăng 2,5%, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất và thuê ngoài dịch vụ còn hạn chế .

Ở khu vực công nghiệp, sản xuất và phân phối điện giảm 7,69%, ngành khai khoáng giảm mạnh 42,13%, kéo giảm tăng trưởng chung của toàn ngành. Trong khi đó, lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản chỉ tăng 1,57% do chi phí sản xuất tăng và điều kiện khai thác chưa thuận lợi .

Đà Nẵng tăng trưởng 8,45% quý I nhưng nhiều lĩnh vực còn khó khăn. Ảnh: D.B

Diễn biến thị trường tiêu dùng cũng chịu tác động từ biến động giá cả và xu hướng tiêu dùng, khiến mức tăng trưởng phân hóa giữa các nhóm ngành. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2026 ước đạt 22.030 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh thương mại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của TP. Hoạt động chăn nuôi còn nhỏ lẻ, gây khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh thú y; chương trình xây dựng nông thôn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng gặp nhiều trở ngại do điều kiện kinh tế - xã hội ở một số địa phương còn hạn chế .

Tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cùng với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư còn chậm. Việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ dự án sau sáp nhập đơn vị hành chính chưa đồng bộ, làm gián đoạn quá trình triển khai. Ngoài ra, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là khu vực miền núi, vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu còn hạn chế .

Trong bối cảnh đó, UBND TP Đà Nẵng xác định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 11% trở lên. Trong đó, khu vực dịch vụ phấn đấu tăng khoảng 12,1%; công nghiệp – xây dựng khoảng 13,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 3%.

TP cũng đặt yêu cầu tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả điều hành; tăng tốc triển khai các dự án, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy vai trò các ngành kinh tế chủ lực nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.