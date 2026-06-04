Đà Nẵng: Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các phường Tam Kỳ, Hương Trà

Theo Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 của UBND phường Tam Kỳ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) của phường được thành lập trên cơ sở điều chuyển toàn bộ nhiệm vụ, nhân lực, tài chính, tài sản và hồ sơ liên quan từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường sang.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính và tự đảm bảo chi thường xuyên. Đơn vị có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đồng thời phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn.

UBND phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc và kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Tại buổi lễ, UBND phường Tam Kỳ đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đào Văn Đồng - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD phường Tam Kỳ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 5/6/2026.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ chúc mừng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng vừa thành lập

Trước đó, ngày 3/6 UBND phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) cũng đã tổ chức công bố quyết định thành lập Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng phường.

Tại lễ công bố, lãnh đạo UBND phường Hương Trà đã trao quyết định điều động bà Trương Thị Yến Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng phường Hương Trà.

Phường Hương Trà ngày 3/6 cũng đã quyết định Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng phường. Ảnh: PHT

Việc thành lập và định biên nhân sự lãnh đạo cho Ban quản lý dự án tại các phường thuộc thành phố Đà Nẵng cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong công tác quản lý điều hành, hướng tới sự công khai, minh bạch và chuyên nghiệp hóa dòng vốn đầu tư công ngay từ cấp cơ sở.

Bà Trương Thị Yến Ngọc được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý các Dự án đầu tư và xây dựng phường Hương Trà. Ảnh: PHT

Và việc thành lập Ban QLDA ĐTXD mới này cũng được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh địa phương đang tập trung đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Mô hình chuyên sâu này giúp tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình thủ tục, nâng cao chất lượng công trình và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.