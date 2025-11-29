Đà Nẵng thành lập ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, mở kỳ vọng bứt phá đầu tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai TP Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP Đà Nẵng (Ban Quản lý) là cơ quan hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế trên địa bàn TP Đà Nẵng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Khu kinh tế mở Chu Lai TP Đà Nẵng. Ảnh: B.X

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trưởng ban Ban Quản lý trình UBND TP Đà Nẵng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (28/11/2025); bãi bỏ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.