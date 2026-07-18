Đà Nẵng: Thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hợp tác xã

Cầu nối nâng tầm giá trị kinh tế tập thể…

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, hội nghị lần này mở ra không gian thiết thực để các HTX trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung - cầu và xúc tiến thương mại. Đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và HTX cùng trao đổi kinh nghiệm, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất giải pháp phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị “Thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Ảnh: T.H

“Thông qua hội nghị, Liên minh HTX thành phố mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa HTX với doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị, phát huy tiềm năng của địa phương, đồng thời thúc đẩy các cam kết hợp tác đi vào thực chất”, ông Trung chia sẻ.

Ông Đoàn Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H

Theo báo cáo, thành phố Đà Nẵng hiện có 777 HTX đang hoạt động. Trong đó, khối nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất với gần 61% (471 HTX), tiếp theo là thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác (259 HTX), công nghiệp - xây dựng (44 HTX) và 3 Quỹ tín dụng nhân dân. Đáng chú ý, toàn thành phố đã có 124 HTX sở hữu các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Giai đoạn 2021 - 2025, từ các nguồn vốn sự nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố đã hỗ trợ hình thành 98 dự án/kế hoạch liên kết và 438 mô hình sản xuất hiệu quả. Những con số này đã đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng hai chữ số của nền kinh tế thành phố thời gian qua.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các sở, ngành tham dự tại hội nghị “Thúc đẩy phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Ảnh: T.H

Nhiều mô hình liên kết tiêu biểu đã khẳng định được hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương. Có thể kể đến các đơn vị như, HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa, HTX Nông nghiệp Đại Minh, HTX Dịch vụ Sản xuất và Kinh doanh tổng hợp Hòa Tiến 1, HTX Rau an toàn Túy Loan, HTX Best One, HTX QNa farm, HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh... Đặc biệt, nhiều HTX mới được thành lập bởi những nhân tố trẻ đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị khép kín.

Khơi thông tiềm năng từ không gian phát triển mới

Tại hội nghị, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, sau khi thực hiện chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính, Đà Nẵng đang sở hữu một không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và thị trường tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: T.H

Trong bức tranh chung đó, khu vực kinh tế tập thể giữ vai trò xương sống. HTX không chỉ là tổ chức kinh tế của người dân mà còn là cầu nối cốt lõi giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường. Để tiếp sức cho khu vực này, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND, dành nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các mô hình hợp tác, liên kết giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo, toàn thành phố Đà Nẵng đã có 124 HTX sở hữu các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ảnh: T.H

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ đồng bộ từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; ưu tiên sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP.

Thu hút đầu tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm dẫn dắt thị trường, HTX làm cầu nối tổ chức sản xuất và nông dân là chủ thể và hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử.

Hàng trăm sản phẩm OCOP tham gia tại Hội chợ xúc tiến thương mại hợp tác xã, kết nối cung - cầu năm 2026. Ảnh: T.H

Đặc biệt, phát triển các vùng sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn nhằm phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu....

Điểm nhấn tại hội nghị là lễ ký kết biên bản hợp tác cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp với HTX, cũng như giữa các HTX sản xuất với HTX tiêu thụ. Đây được kỳ vọng là bước đi thực chất, đặt nền móng cho những chuỗi giá trị bền vững và hiệu quả hơn trong tương lai gần.