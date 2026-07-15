Đà Nẵng: Tín dụng chính sách tiếp sức cho người dân phường Hải Vân tạo sinh kế bền vững

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Hải Vân đạt 321,8 tỷ đồng, với 4.932 khách hàng còn dư nợ. Công tác huy động tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được duy trì hiệu quả, đạt 19,2 tỷ đồng; tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng đạt 91,69%.



Toàn cảnh phiên họp quý II/2026 tại phường Hải Vân nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2026. Ảnh: Hải Vân.

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ 782 lượt khách hàng vay vốn để tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, học tập và ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý II. Đồng thời yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu, các thành viên Ban đại diện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ tiêu được giao, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Ông Trần Oanh Vũ - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phường Hải Vân. Ảnh: Hải Vân.

Ông Dũng cũng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát nhu cầu vay vốn của người dân, tổ chức giải ngân đúng đối tượng, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ trong quản lý, sử dụng nguồn vốn, bảo đảm phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đề nghị Công an phường Hải Vân phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Liên Chiểu triển khai hiệu quả chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện để các đối tượng này có cơ hội phát triển sinh kế, tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường đánh giá cao kết quả hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn phường thời gian qua. Ảnh: T.H.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Ban đại diện HĐQT NHCSXH phường Hải Vân sẽ tập trung triển khai đợt cao điểm "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo", đẩy mạnh huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo động lực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.